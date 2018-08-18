Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Мне все равно, кто будет у власти. Власть отражение общества. Разочарование у меня не от власти, а от общества. В 14-ом казалось, что мы на правильном пути, что пассионарное большинство сделает из страны что-то приличное, и что? Весь пар ушел в свисток.
Это оксюморон.
оксюморон лишь в том шо пассионарии всегда в глубоком меньшинстве но у влада проблема не с этим - это обычный инфантилизм, наследие совка, убежденность шо все должны сделать для него другие, пассионарии, власть, а он будет привычно крысить налоги, гнать на власть, и отчаянно ее критиковать, шоп морально себя в этом оправдывать типичный микрожулик
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:Кинговец , вы как сторонник Порошенко и его избиратель, можете открыто его критиковать или у вас нет к нему замечаний ?
могу и есть, но кроме этого у меня есть очень четкое понимание шо он для страны и нашего общего будущего - несравнимо большее благо чем мы на сегодняшний день как общество и страна заслуживаем стоит вспомнить, шо по итогу майдана наибольший рейтинг имел кличко - забыли шоль? поэтому видя количество окружающих меня далпаепов, зрадойобов, ваты, совков, продающих за гречку будущее своих детей и внуков пенсов, я откровенно ссу шо косатая имеет шанс взять власть и путя в итоге возьмет реванш и отыграется на украине по полной, а я уже староват для партизанского движа и придется валить либо тюльку либо из страны
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 18 лис, 2018 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:Кинговец, простите, но вы так ничего и не написали. Набросайте хоть пятерку его промахов, или неудач, проигрышей. Хочется услышать конструктивную критику. Очень хочется.
у меня мало реальной и достоверной инфы, не вижу ни всех его карт, ни всей доски, но больше всего меня беспокоит аваков и вообще весь харьковский клан думаю истинную роль авакова и чей именно он ставленник мы узнаем очень не скоро и не обрадуемся вы слишком мелко смотрите, эмоционально циклитесь на мелочах, поднимайте планку выше, расширяйте кругозор мир не вращается вокруг игровых салонов у вас на районе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Детский сад какой-то. Умение критически оценивать даже своего фаворита свидетельствует о здравомыслии личности. Простите но если Вы не можете трезво оценивать действия своего избранника о чем вообще можно разговаривать.
Вы уже напоминаете сектантов, которые своего фаворита возвели в ранг божества и не можете открыто критиковать.
zzzzzz написав:Детский сад какой-то. Умение критически оценивать даже своего фаворита свидетельствует о здравомыслии личности. Простите но если Вы не можете трезво оценивать действия своего избранника о чем вообще можно разговаривать.
Вы уже напоминаете сектантов, которые своего фаворита возвели в ранг божества и не можете открыто критиковать.
Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде... )))