Додано: Нед 18 лис, 2018 00:19

zzzzzz написав: Кинговец , вы как сторонник Порошенко и его избиратель, можете открыто его критиковать или у вас нет к нему замечаний ?

могу и есть, но кроме этого у меня есть очень четкое понимание шо он для страны и нашего общего будущего - несравнимо большее благо чем мы на сегодняшний день как общество и страна заслуживаемстоит вспомнить, шо по итогу майдана наибольший рейтинг имел кличко - забыли шоль?поэтому видя количество окружающих меня далпаепов, зрадойобов, ваты, совков, продающих за гречку будущее своих детей и внуков пенсов, я откровенно ссу шо косатая имеет шанс взять власть и путя в итоге возьмет реванш и отыграется на украине по полной, а я уже староват для партизанского движа и придется валить либо тюльку либо из страны