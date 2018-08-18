Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Два наблюдения. 1. Все рейтинги составляются по опросам внутри страны. При этом много граждан находится на заработках. Точно трудно сказать сколько. Может 1-2 млн.чел.
2. Большая доля неопределившихся с выбором кандидатов. Это непредсказуемая доля, на кого пойдет их выбор не ясно.
Я вас умоляю! Под заказ я вам сделаю любой рейтинг. Причем совершенно честно. Просто выбрав соответствующее задаче время и место опроса. И все политтехнологи, социологи и маркетологи это отлично знают. И по количеству обнародованных рейтингов можно легко определить, у кого сильно подгорает с реальными.
А как вы думаете, какой реальный рейтинг у первой четверки-пятерки всем известных кандидатов ?