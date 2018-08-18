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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2756275727582759

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 01:10

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:Два наблюдения.
1. Все рейтинги составляются по опросам внутри страны. При этом много граждан находится на заработках. Точно трудно сказать сколько. Может 1-2 млн.чел.

2. Большая доля неопределившихся с выбором кандидатов. Это непредсказуемая доля, на кого пойдет их выбор не ясно.


Я вас умоляю! Под заказ я вам сделаю любой рейтинг. Причем совершенно честно. Просто выбрав соответствующее задаче время и место опроса. И все политтехнологи, социологи и маркетологи это отлично знают. И по количеству обнародованных рейтингов можно легко определить, у кого сильно подгорает с реальными.

А как вы думаете, какой реальный рейтинг у первой четверки-пятерки всем известных кандидатов ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 01:15

  zzzzzz написав:А как вы думаете, какой реальный рейтинг у первой четверки-пятерки всем известных кандидатов ?


Откуда я могу это знать? Я же опросы не проводила. А в окружении у меня практически нет маргиналов и зрадофилов, выборка нерепрезентативная.

Но если Порошенко не пройдет в первом туре, то второй Порошенко-Тимошенко.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 06:42

  zzzzzz написав:
  Xenon написав:В Киеве вспыхнул новострой на улице Данченко, 32. На место прибыли спасатели, тридцать человек эвакуированы
https://www.obozrevatel.com/kiyany/lyud ... ka/amp.htm


Зараннее прошу прощение если мои слова покажутся кому то циничными но коррупция убивает. Дай Бог что бы никто не погиб.

Очередной эконом-новострой. Что-то мне кажется, что это может быть следствием массового перехода на "отопление от электричества" и бойлеры. Только я не понимаю, как это происходит? Допускаю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит. Горят кабели в шахтах на пути к щиткам. Но ведь они тоже должны быть защищены автоматами, разве нет? Ну, или застройщик использует какое-то Г вместо кабеля.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 лис, 2018 07:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 07:23

  zzzzzz написав:Про войну лучше вообще молчали бы. Может вам напомнить как люди собирали пожертвования в то время как Порошенко получал прибыль на своей Липецкой фабрике.
То что удалось удержать линию обороны это заслуга народа а не Порошенко.
Или Может еще мы вспомним бездарного министра обороны Муженко ?

Что ж таких имбецилов то берут в ольгино?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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