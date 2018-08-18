Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Два наблюдения. 1. Все рейтинги составляются по опросам внутри страны. При этом много граждан находится на заработках. Точно трудно сказать сколько. Может 1-2 млн.чел.
2. Большая доля неопределившихся с выбором кандидатов. Это непредсказуемая доля, на кого пойдет их выбор не ясно.
Я вас умоляю! Под заказ я вам сделаю любой рейтинг. Причем совершенно честно. Просто выбрав соответствующее задаче время и место опроса. И все политтехнологи, социологи и маркетологи это отлично знают. И по количеству обнародованных рейтингов можно легко определить, у кого сильно подгорает с реальными.
А как вы думаете, какой реальный рейтинг у первой четверки-пятерки всем известных кандидатов ?
Зараннее прошу прощение если мои слова покажутся кому то циничными но коррупция убивает. Дай Бог что бы никто не погиб.
Очередной эконом-новострой. Что-то мне кажется, что это может быть следствием массового перехода на "отопление от электричества" и бойлеры. Только я не понимаю, как это происходит? Допускаю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит. Горят кабели в шахтах на пути к щиткам. Но ведь они тоже должны быть защищены автоматами, разве нет? Ну, или застройщик использует какое-то Г вместо кабеля.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 лис, 2018 07:25, всього редагувалось 3 разів.
zzzzzz написав:Про войну лучше вообще молчали бы. Может вам напомнить как люди собирали пожертвования в то время как Порошенко получал прибыль на своей Липецкой фабрике. То что удалось удержать линию обороны это заслуга народа а не Порошенко. Или Может еще мы вспомним бездарного министра обороны Муженко ?
Что ж таких имбецилов то берут в ольгино?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.