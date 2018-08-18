Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зараннее прошу прощение если мои слова покажутся кому то циничными но коррупция убивает. Дай Бог что бы никто не погиб.
Очередной эконом-новострой. Что-то мне кажется, что это может быть следствием массового перехода на "отопление от электричества" и бойлеры. Только я не понимаю, как это происходит? Допускаю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит. Горят кабели в шахтах на пути к щиткам. Но ведь они тоже должны быть защищены автоматами, разве нет? Ну, или застройщик использует какое-то Г вместо кабеля.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 лис, 2018 07:25, всього редагувалось 3 разів.
zzzzzz написав:Про войну лучше вообще молчали бы. Может вам напомнить как люди собирали пожертвования в то время как Порошенко получал прибыль на своей Липецкой фабрике. То что удалось удержать линию обороны это заслуга народа а не Порошенко. Или Может еще мы вспомним бездарного министра обороны Муженко ?
Что ж таких имбецилов то берут в ольгино?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
zzzzzz написав:Про войну лучше вообще молчали бы. Может вам напомнить как люди собирали пожертвования в то время как Порошенко получал прибыль на своей Липецкой фабрике. То что удалось удержать линию обороны это заслуга народа а не Порошенко. Или Может еще мы вспомним бездарного министра обороны Муженко ?
kingkongovets написав:могу и есть, но кроме этого у меня есть очень четкое понимание шо он для страны и нашего общего будущего - несравнимо большее благо чем мы на сегодняшний день как общество и страна заслуживаем стоит вспомнить, шо по итогу майдана наибольший рейтинг имел кличко - забыли шоль? поэтому видя количество окружающих меня далпаепов, зрадойобов, ваты, совков, продающих за гречку будущее своих детей и внуков пенсов, я откровенно ссу шо косатая имеет шанс взять власть и путя в итоге возьмет реванш и отыграется на украине по полной, а я уже староват для партизанского движа и придется валить либо тюльку либо из страны
хз. Я буду голосовать за Пороха. Он мне импонирует, хотя я ему и не завидую. Путин не хочет с ним договариваться, а это знак.
.
Я нет. Полностью с тобой согласен и отдаю честь Пороху за спасение нашей страны. Но! На данном этапе он становится тормозом. Во внутренней политике он решительно встал на путь консервации олигархическо-коррупционной системы. Воровство, взяточничество, коррупция, беззаконие продолжают безнаказанно процветать. Отребье в смотрящих. Задачи буржуазно-демократической антиолигархической революции не выполнены. Предстоит еще один этап. Или он мирно осуществится с полковником сверху, или нам еще предстоит один майдан снизу. ЗЫ. Порох тоже падлючий. Не меньше нашей Юли. Он надругался над вашими чаяниями во время Майдана, он вас обманул и предал, он всех отпустил с награбленным, он не наказал ни одного убийцы, он сознательно сделал все, чтобы их отпустить.
Поэтому, давай до свидания, мы найдем такого, кто любит нашу милую Украину не меньше твоего, только будет честным, не будет сам воровать и будет давать по рукам воришкам.
airmax78 написав:ю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит.
роблят як каже _Микола_
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Про войну лучше вообще молчали бы. Может вам напомнить как люди собирали пожертвования в то время как Порошенко получал прибыль на своей Липецкой фабрике. То что удалось удержать линию обороны это заслуга народа а не Порошенко. Или Может еще мы вспомним бездарного министра обороны Муженко ?
Что ж таких имбецилов то берут в ольгино?
Кончезастные порохосцюны негадуют Уже с утра
Ничто не выдавало в Штирлице шпиона: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни еще одна свинособака, прибежавшая полаять на помощь.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Libo написав:Я нет. Полностью с тобой согласен и отдаю честь Пороху за спасение нашей страны. Но! На данном этапе он становится тормозом. Во внутренней политике он решительно встал на путь консервации олигархическо-коррупционной системы. Воровство, взяточничество, коррупция, беззаконие продолжают безнаказанно процветать. Отребье в смотрящих. Задачи буржуазно-демократической антиолигархической революции не выполнены. Предстоит еще один этап. Или он мирно осуществится с полковником сверху, или нам еще предстоит один майдан снизу. ЗЫ. Порох тоже падлючий. Не меньше нашей Юли. Он надругался над вашими чаяниями во время Майдана, он вас обманул и предал, он всех отпустил с награбленным, он не наказал ни одного убийцы, он сознательно сделал все, чтобы их отпустить.
Поэтому, давай до свидания, мы найдем такого, кто любит нашу милую Украину не меньше твоего, только будет честным, не будет сам воровать и будет давать по рукам воришкам.
блаблабла, главное против пороха, а там трава не расти - вот она, кацапская заготовочка ин экшн выборы на носу, варианта два - порох и тюлька сколько еще искать собираетесь? вы ж стабильно сливаетесь на вопросе "имя, сестра?"
зы: сколько можно уже тянуть эту поганку про "барыг" и "воровать"? ну это ж для долярчиков зачем воровать человеку, который мог бы подмахнуть одну бумажку и навсегда забыть про шоколад и все фабрики в мире? капец, днище
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 18 лис, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.