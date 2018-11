Додано: Нед 18 лис, 2018 09:48

Libo написав: Я нет.

Полностью с тобой согласен и отдаю честь Пороху за спасение нашей страны.

Но!

На данном этапе он становится тормозом. Во внутренней политике он решительно встал на путь консервации олигархическо-коррупционной системы. Воровство, взяточничество, коррупция, беззаконие продолжают безнаказанно процветать. Отребье в смотрящих.

Задачи буржуазно-демократической антиолигархической революции не выполнены. Предстоит еще один этап. Или он мирно осуществится с полковником сверху, или нам еще предстоит один майдан снизу.

ЗЫ.

Порох тоже падлючий. Не меньше нашей Юли. Он надругался над вашими чаяниями во время Майдана, он вас обманул и предал, он всех отпустил с награбленным, он не наказал ни одного убийцы, он сознательно сделал все, чтобы их отпустить.



Поэтому, давай до свидания, мы найдем такого, кто любит нашу милую Украину не меньше твоего, только будет честным, не будет сам воровать и будет давать по рукам воришкам. Я нет.Полностью с тобой согласен и отдаю честь Пороху за спасение нашей страны.Но!На данном этапе он становится тормозом. Во внутренней политике он решительно встал на путь консервации олигархическо-коррупционной системы. Воровство, взяточничество, коррупция, беззаконие продолжают безнаказанно процветать. Отребье в смотрящих.Задачи буржуазно-демократической антиолигархической революции не выполнены. Предстоит еще один этап. Или он мирно осуществится с полковником сверху, или нам еще предстоит один майдан снизу.ЗЫ.Порох тоже падлючий. Не меньше нашей Юли. Он надругался над вашими чаяниями во время Майдана, он вас обманул и предал, он всех отпустил с награбленным, он не наказал ни одного убийцы, он сознательно сделал все, чтобы их отпустить.Поэтому, давай до свидания, мы найдем такого, кто любит нашу милую Украину не меньше твоего, только будет честным, не будет сам воровать и будет давать по рукам воришкам.



блаблабла, главное против пороха, а там трава не расти - вот она, кацапская заготовочка ин экшн

выборы на носу, варианта два - порох и тюлька

сколько еще искать собираетесь?

вы ж стабильно сливаетесь на вопросе "имя, сестра?"



зы: сколько можно уже тянуть эту поганку про "барыг" и "воровать"?

ну это ж для долярчиков

зачем воровать человеку, который мог бы подмахнуть одну бумажку и навсегда забыть про шоколад и все фабрики в мире?

капец, днище блаблабла, главное против пороха, а там трава не расти - вот она, кацапская заготовочка ин экшнвыборы на носу, варианта два - порох и тюлькасколько еще искать собираетесь?вы ж стабильно сливаетесь на вопросе "имя, сестра?"зы: сколько можно уже тянуть эту поганку про "барыг" и "воровать"?ну это ж для долярчиковзачем воровать человеку, который мог бы подмахнуть одну бумажку и навсегда забыть про шоколад и все фабрики в мире?капец, днище

Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 18 лис, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.