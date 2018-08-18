Додано: Нед 18 лис, 2018 09:33

galadriel написав: Прохожий написав: т.е. если не за петю то идиот? т.е. если не за петю то идиот?



хз. Я буду голосовать за Пороха. Он мне импонирует, хотя я ему и не завидую. Путин не хочет с ним договариваться, а это знак.



. хз. Я буду голосовать за Пороха. Он мне импонирует, хотя я ему и не завидую. Путин не хочет с ним договариваться, а это знак.

Я нет.Полностью с тобой согласен и отдаю честь Пороху за спасение нашей страны.Но!На данном этапе он становится тормозом. Во внутренней политике он решительно встал на путь консервации олигархическо-коррупционной системы. Воровство, взяточничество, коррупция, беззаконие продолжают безнаказанно процветать. Отребье в смотрящих.Задачи буржуазно-демократической антиолигархической революции не выполнены. Предстоит еще один этап. Или он мирно осуществится с полковником сверху, или нам еще предстоит один майдан снизу.ЗЫ.Порох тоже падлючий. Не меньше нашей Юли. Он надругался над вашими чаяниями во время Майдана, он вас обманул и предал, он всех отпустил с награбленным, он не наказал ни одного убийцы, он сознательно сделал все, чтобы их отпустить.Поэтому, давай до свидания, мы найдем такого, кто любит нашу милую Украину не меньше твоего, только будет честным, не будет сам воровать и будет давать по рукам воришкам.