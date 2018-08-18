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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2756275727582759

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:52

  Долярчик написав:
  Libo написав:мы найдем такого, кто любит нашу милую Украину не меньше твоего, только будет честным, не будет сам воровать и будет давать по рукам воришкам.

Зеленський
https://youtu.be/-e8jkVplRtk


Пусть будет Зеленский и если что - еще одна революция, чем продолжение этой брехни, лицемерия, беззакония и скотства, которые так хочет сохранить Порох со своим бестыжим ворьем.
Не бойтесь революции.
Ни одна тирания не смогла победить взрыв общественного настроения.
Будет так, как хочет народ. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:53

ого как ольгино мобилизовалось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:58

  kingkongovets написав:ого как ольгино мобилизовалось

а ты говоришь,просто идиоты!
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:59

kingkongovets

Я за полковника Гриценко.
Потому что боевой офицер и честь имею.
:!:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 10:02

  dimson написав:
  kingkongovets написав:ого как ольгино мобилизовалось

а ты говоришь,просто идиоты!


  Libo написав:kingkongovets

Я за полковника Гриценко.
Потому что боевой офицер и честь имею.
:!:


походу все же идиот)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 10:10

  kingkongovets написав:
походу все же идиот)


Аргументация и этика сторонников Порошенко.
Каков поп, такой и приход.
:?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 10:13

Кинговец, вы с такой агрессией бросаетесь на любого кто не согласен с вашим мнением сразу вешая клеймо человеку, но при этом у вас нет критических замечаний к Порошенко.
Ну и кто вокруг итиеты и моральные деграданты ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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