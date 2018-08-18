Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пусть будет Зеленский и если что - еще одна революция, чем продолжение этой брехни, лицемерия, беззакония и скотства, которые так хочет сохранить Порох со своим бестыжим ворьем. Не бойтесь революции. Ни одна тирания не смогла победить взрыв общественного настроения. Будет так, как хочет народ.
Кинговец, вы с такой агрессией бросаетесь на любого кто не согласен с вашим мнением сразу вешая клеймо человеку, но при этом у вас нет критических замечаний к Порошенко. Ну и кто вокруг итиеты и моральные деграданты ?