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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2747274827492750

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:50

  Vlad442 написав:Мне все равно, кто будет у власти. Власть отражение общества. Разочарование у меня не от власти, а от общества. В 14-ом казалось, что мы на правильном пути, что пассионарное большинство сделает из страны что-то приличное, и что? Весь пар ушел в свисток.

Это оксюморон.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:54

  zzzzzz написав:
  necovi4 написав:
  zzzzzz написав:Маленькая квартирка 39 квадратов, но вид с 24 этажа за счет двух окон на разные строны будет открываться прикольный

Там цена дурная, 40 000 за квадрат хотят, я тоже это вариант рассматривал


Там запилить ремонт в стиле лофт + вид бомбезный, гламурные пи....ры будут ломиться аж бегом ))

Гламурные пид*ры на железнодорожном шоссе :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 01:08

  kingkongovets написав:могу и есть, но кроме этого у меня есть очень четкое понимание шо он для страны и нашего общего будущего - несравнимо большее благо чем мы на сегодняшний день как общество и страна заслуживаем
стоит вспомнить, шо по итогу майдана наибольший рейтинг имел кличко - забыли шоль?
поэтому видя количество окружающих меня далпаепов, зрадойобов, ваты, совков, продающих за гречку будущее своих детей и внуков пенсов, я откровенно ссу шо косатая имеет шанс взять власть и путя в итоге возьмет реванш и отыграется на украине по полной, а я уже староват для партизанского движа и придется валить либо тюльку либо из страны

Подпишусь.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 06:42

  zzzzzz написав:
  Xenon написав:В Киеве вспыхнул новострой на улице Данченко, 32. На место прибыли спасатели, тридцать человек эвакуированы
https://www.obozrevatel.com/kiyany/lyud ... ka/amp.htm


Зараннее прошу прощение если мои слова покажутся кому то циничными но коррупция убивает. Дай Бог что бы никто не погиб.

Очередной эконом-новострой. Что-то мне кажется, что это может быть следствием массового перехода на "отопление от электричества" и бойлеры. Только я не понимаю, как это происходит? Допускаю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит. Горят кабели в шахтах на пути к щиткам. Но ведь они тоже должны быть защищены автоматами, разве нет? Ну, или застройщик использует какое-то Г вместо кабеля.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 лис, 2018 07:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:ю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит.

роблят як каже _Микола_
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 10:22

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Кинговец, вы с такой агрессией бросаетесь на любого кто не согласен с вашим мнением сразу вешая клеймо человеку, но при этом у вас нет критических замечаний к Порошенко.
Ну и кто вокруг итиеты и моральные деграданты ?


забанить тебя давно в этой теме пора - вот шо
за все время твоего пребывания здесь от тебя ни байта полезной инфы, как ты любишь говорить "по сути", только выяснения "кто тут за порошенко" и слопатоедские штампы один за другим

2 модератор - забаньте пациента, плиз


1. Холоднокровней. И меньше агрессии.
2. По ходу среди форумчан минимум грамотных. Прочесть предупреждение о неполезной для здоровья предвыборной агитации на валютной ветке не удосужились.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 10:59

Закрываем тему политики.
Тему удешевления ипотечного кредитования будем обсуждать или всем все понятно ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:28

  Elensk написав:Ну ладно бабушки у подъезда, но тут же вроде как неглупые люди собрались, а с такой же легкостью ведутся на сладкие сказки и халяву.


Просто все умные люди уже повелись в 2014 году на сладкие популистские речи победившего кандидата, а теперь надо бы и выводы сделать.
Все УЖЕ закончилось как обычно " ну не шмогла я, не шмогла".
44 процента в стране получает государственную помощь, спорят страна на последнем месте или на предпоследнем месте по уровню доходов, после этого возникает чувство, что некоторая часть населения живет в своем тесном удачном мирке, раз ей такой положение вещей нравится, и по их мнению другая значительно бОльшая часть населения просто лодыри, не хотят работать, не трудолюбивы, плохие, ватники, глупые, идиоты.

Я уже как-то приводил пример из истории, когда Сталину пожаловался товарищ Поликарпов, секретарь союза писателей, что писатели много пьют, ведут аморальный образ жизни, не имеют способностей. На что Сталин ему ответил, что других писателей для товарища Поликарпова у него нет, а вот другого товарища Поликарпова мы найдем.
И поменял кстати.
Относясь к нашему случаю, другого народа у нас нет, а вот другую власть народ вполне себе может выбрать или не выбрать, это и есть демократия - по Черчиллю наихудшая форма правления, но лучшую еще не придумали.
Поэтому на следующий день после прихода к власти правящие круги должны уже заранее планировать, какие конкретные действия они должны предпринять, чтобы подавляющая масса избирателей именно к концу каденции, это очень важно именно к концу каденции, почувствовала улучшение своей жизни.
Это было не сделано, совершенны глупейшие политтехнологические ошибки.
Ну, и тут важно понять, что присутствующие здесь на ветки лендлорды, предприниматели, поднявшиеся за последние годы, водители серьезных машин не имеют никакого отношения к выборам президента. Президента будут избирать совершенно другие люди - те, кто ездят в маршрутках, обычные селяне, мелкий бизнес, кассиры АТБ, пенсионеры. Это же очевидно - их БОЛЬШИНСТВО, им и выбирать президента.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:53

  freeze написав:Просто все умные люди уже повелись в 2014 году на сладкие популистские речи победившего кандидата, а теперь надо бы и выводы сделать.


очередной оксюморон - умные люди на то и умные шоп не вестись на популизм
на это ведутся скорбные разумом инфантильные невдахи, убежденные шо мир и государство им по умолчанию должны как земля колхозу
уровень рассуждений ясен
пешыте ещо)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:14

  freeze написав:Просто все умные люди уже повелись в 2014 году на сладкие популистские речи победившего кандидата, а теперь надо бы и выводы сделать.
Все УЖЕ закончилось как обычно " ну не шмогла я, не шмогла".


Умные люди, в отличии от... умеют расставлять приоритеты. И делать выводы относительно этих приоритетов, а не своих необоснованных хотелок.
Я в 2014 не повелась, а приняла осознанное решение. И в 2018 о нем не жалею, т.к. вижу выполнение KPI, которые для меня важны. При этом я очень хорошо понимаю, насколько невозможно угодить всем. Опыт руководства в корпорациях многому научил. Сотрудникам будет мало всегда, пока у руководства больше.
Elensk
 
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