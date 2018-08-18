Додано: Нед 18 лис, 2018 11:28

Elensk написав: Ну ладно бабушки у подъезда, но тут же вроде как неглупые люди собрались, а с такой же легкостью ведутся на сладкие сказки и халяву. Ну ладно бабушки у подъезда, но тут же вроде как неглупые люди собрались, а с такой же легкостью ведутся на сладкие сказки и халяву.

Просто все умные люди уже повелись в 2014 году на сладкие популистские речи победившего кандидата, а теперь надо бы и выводы сделать.Все УЖЕ закончилось как обычно " ну не шмогла я, не шмогла".44 процента в стране получает государственную помощь, спорят страна на последнем месте или на предпоследнем месте по уровню доходов, после этого возникает чувство, что некоторая часть населения живет в своем тесном удачном мирке, раз ей такой положение вещей нравится, и по их мнению другая значительно бОльшая часть населения просто лодыри, не хотят работать, не трудолюбивы, плохие, ватники, глупые, идиоты.Я уже как-то приводил пример из истории, когда Сталину пожаловался товарищ Поликарпов, секретарь союза писателей, что писатели много пьют, ведут аморальный образ жизни, не имеют способностей. На что Сталин ему ответил, что других писателей для товарища Поликарпова у него нет, а вот другого товарища Поликарпова мы найдем.И поменял кстати.Относясь к нашему случаю, другого народа у нас нет, а вот другую власть народ вполне себе может выбрать или не выбрать, это и есть демократия - по Черчиллю наихудшая форма правления, но лучшую еще не придумали.Поэтому на следующий день после прихода к власти правящие круги должны уже заранее планировать, какие конкретные действия они должны предпринять, чтобы подавляющая масса избирателей именно к концу каденции, это очень важно именно к концу каденции, почувствовала улучшение своей жизни.Это было не сделано, совершенны глупейшие политтехнологические ошибки.Ну, и тут важно понять, что присутствующие здесь на ветки лендлорды, предприниматели, поднявшиеся за последние годы, водители серьезных машин не имеют никакого отношения к выборам президента. Президента будут избирать совершенно другие люди - те, кто ездят в маршрутках, обычные селяне, мелкий бизнес, кассиры АТБ, пенсионеры. Это же очевидно - их БОЛЬШИНСТВО, им и выбирать президента.