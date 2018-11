Додано: Нед 18 лис, 2018 11:53

freeze написав: Просто все умные люди уже повелись в 2014 году на сладкие популистские речи победившего кандидата, а теперь надо бы и выводы сделать.

Простопобедившего кандидата, а теперь надо бы и выводы сделать.



очередной оксюморон - умные люди на то и умные шоп не вестись на популизм

на это ведутся скорбные разумом инфантильные невдахи, убежденные шо мир и государство им по умолчанию должны как земля колхозу

уровень рассуждений ясен

