Это оксюморон.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лис, 2018 23:50
Додано: Суб 17 лис, 2018 23:54
Гламурные пид*ры на железнодорожном шоссе
Додано: Нед 18 лис, 2018 01:08
Подпишусь.
Додано: Нед 18 лис, 2018 06:42
Очередной эконом-новострой. Что-то мне кажется, что это может быть следствием массового перехода на "отопление от электричества" и бойлеры. Только я не понимаю, как это происходит? Допускаю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит. Горят кабели в шахтах на пути к щиткам. Но ведь они тоже должны быть защищены автоматами, разве нет? Ну, или застройщик использует какое-то Г вместо кабеля.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 лис, 2018 07:25, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 18 лис, 2018 09:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
роблят як каже _Микола_
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:22
1. Холоднокровней. И меньше агрессии.
2. По ходу среди форумчан минимум грамотных. Прочесть предупреждение о неполезной для здоровья предвыборной агитации на валютной ветке не удосужились.
US
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:59
Закрываем тему политики.
Тему удешевления ипотечного кредитования будем обсуждать или всем все понятно ?
Живите своим умом!
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:28
Просто все умные люди уже повелись в 2014 году на сладкие популистские речи победившего кандидата, а теперь надо бы и выводы сделать.
Все УЖЕ закончилось как обычно " ну не шмогла я, не шмогла".
44 процента в стране получает государственную помощь, спорят страна на последнем месте или на предпоследнем месте по уровню доходов, после этого возникает чувство, что некоторая часть населения живет в своем тесном удачном мирке, раз ей такой положение вещей нравится, и по их мнению другая значительно бОльшая часть населения просто лодыри, не хотят работать, не трудолюбивы, плохие, ватники, глупые, идиоты.
Я уже как-то приводил пример из истории, когда Сталину пожаловался товарищ Поликарпов, секретарь союза писателей, что писатели много пьют, ведут аморальный образ жизни, не имеют способностей. На что Сталин ему ответил, что других писателей для товарища Поликарпова у него нет, а вот другого товарища Поликарпова мы найдем.
И поменял кстати.
Относясь к нашему случаю, другого народа у нас нет, а вот другую власть народ вполне себе может выбрать или не выбрать, это и есть демократия - по Черчиллю наихудшая форма правления, но лучшую еще не придумали.
Поэтому на следующий день после прихода к власти правящие круги должны уже заранее планировать, какие конкретные действия они должны предпринять, чтобы подавляющая масса избирателей именно к концу каденции, это очень важно именно к концу каденции, почувствовала улучшение своей жизни.
Это было не сделано, совершенны глупейшие политтехнологические ошибки.
Ну, и тут важно понять, что присутствующие здесь на ветки лендлорды, предприниматели, поднявшиеся за последние годы, водители серьезных машин не имеют никакого отношения к выборам президента. Президента будут избирать совершенно другие люди - те, кто ездят в маршрутках, обычные селяне, мелкий бизнес, кассиры АТБ, пенсионеры. Это же очевидно - их БОЛЬШИНСТВО, им и выбирать президента.
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:53
очередной оксюморон - умные люди на то и умные шоп не вестись на популизм
на это ведутся скорбные разумом инфантильные невдахи, убежденные шо мир и государство им по умолчанию должны как земля колхозу
уровень рассуждений ясен
пешыте ещо)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:14
Умные люди, в отличии от... умеют расставлять приоритеты. И делать выводы относительно этих приоритетов, а не своих необоснованных хотелок.
Я в 2014 не повелась, а приняла осознанное решение. И в 2018 о нем не жалею, т.к. вижу выполнение KPI, которые для меня важны. При этом я очень хорошо понимаю, насколько невозможно угодить всем. Опыт руководства в корпорациях многому научил. Сотрудникам будет мало всегда, пока у руководства больше.
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