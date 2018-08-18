Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Elensk написав:При этом я очень хорошо понимаю, насколько невозможно угодить всем. Опыт руководства в корпорациях многому научил. Сотрудникам будет мало всегда, пока у руководства больше.
Поскольку Вы успешный ТОП-менеджер, то Вы также должны отчетливо понимать, что с указанной Вами идеологией можно быть успешным назначенным менеджером в больших корпорациях, но с такой идеологией никогда и никто не будет президентом страны. Спросите у Трампа, Макрона, Дуды, Рузвельта-второго, де Голля, Неру и многих других как выиграть выборы. Речь же тут ведется не о том, что хорошо или плохо, правильно или не правильно, а о том как и кто может выиграть выборы.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 лис, 2018 14:01, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Продам срочно. Росмотрю в рострочку. Квартира полностью после ремонта продам срочно! С документами всё впорядки, задолжностей нема! А такжэш в квартире есть подогрев пола: это кухня, ванная, комната, прехожая. Дитей прописаных в квартире нет. Я хозяин. Пречина продажы: Периез в Польшу!