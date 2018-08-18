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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2749275027512752>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:34

  Elensk написав:При этом я очень хорошо понимаю, насколько невозможно угодить всем. Опыт руководства в корпорациях многому научил. Сотрудникам будет мало всегда, пока у руководства больше.


Поскольку Вы успешный ТОП-менеджер, то Вы также должны отчетливо понимать, что с указанной Вами идеологией можно быть успешным назначенным менеджером в больших корпорациях, но с такой идеологией никогда и никто не будет президентом страны. Спросите у Трампа, Макрона, Дуды, Рузвельта-второго, де Голля, Неру и многих других как выиграть выборы.
Речь же тут ведется не о том, что хорошо или плохо, правильно или не правильно, а о том как и кто может выиграть выборы.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:42

ау, модераторы, расчехляйте уже наконец дробовики
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:00

оказывается проблема оттока мозгов и отрицательной трудовой миграции существует даже в сша
кто бы мог подумать?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/18/mi ... oKpgyvF_K8
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:03

  kingkongovets написав:оказывается проблема оттока мозгов и отрицательной трудовой миграции существует даже в сша
кто бы мог подумать?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/18/mi ... oKpgyvF_K8


Ну вообще то не в США а в отдельно взятом городе. О-обьективность )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:07

  dimson написав:
  kingkongovets написав:оказывается проблема оттока мозгов и отрицательной трудовой миграции существует даже в сша
кто бы мог подумать?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/18/mi ... oKpgyvF_K8

влада барыг не дае люям житы в сша. доколе!


Отрицательная трудовая миграция в США , аха-ха, чудесно ))))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:08

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:оказывается проблема оттока мозгов и отрицательной трудовой миграции существует даже в сша
кто бы мог подумать?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/18/mi ... oKpgyvF_K8


Ну вообще то не в США а в отдельно взятом городе. О-обьективность )))


так киев который мы как раз и обсуждаем растет как на дрожжах, а зрадойобы нас забитыми окнами в макеевке зачем то пугают
такая вот о-объективность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:13

  kingkongovets написав:на это ведутся скорбные разумом инфантильные невдахи, убежденные шо мир и государство им по умолчанию должны как земля колхозу уровень рассуждений ясен


Этот "дядя" - просто Ленин :shock:
Ленин в ноябре :roll:
Крутит он свои педали 8)
Дишит в спину мне :mrgreen:
Востаннє редагувалось moniks в Нед 18 лис, 2018 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:16

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:оказывается проблема оттока мозгов и отрицательной трудовой миграции существует даже в сша
кто бы мог подумать?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/18/mi ... oKpgyvF_K8


Ну вообще то не в США а в отдельно взятом городе. О-обьективность )))


так киев который мы как раз и обсуждаем растет как на дрожжах, а зрадойобы нас забитыми окнами в макеевке зачем то пугают
такая вот о-объективность


Прекратите сквернословить . Мне наплевать на ваши бизнесовые успехи, вам никто не давал права оскорблять людей.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:31

пора забивати вікна дошками

Продам срочно. Росмотрю в рострочку.
Квартира полностью после ремонта продам срочно! С документами всё впорядки, задолжностей нема! А такжэш в квартире есть подогрев пола: это кухня, ванная, комната, прехожая. Дитей прописаных в квартире нет. Я хозяин. Пречина продажы: Периез в Польшу!
https://ua.m2bomber.com/obj/376738786/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/kvartira-1-k-42-kv-m-prodam-srocno-rosmotru-v-rostrocku

10800у.е
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 лис, 2018 14:01, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:37

  flyman написав:Продам срочно. Росмотрю в рострочку.
Квартира полностью после ремонта продам срочно! С документами всё впорядки, задолжностей нема! А такжэш в квартире есть подогрев пола: это кухня, ванная, комната, прехожая. Дитей прописаных в квартире нет. Я хозяин. Пречина продажы: Периез в Польшу!

https://ua.m2bomber.com/obj/376738786/v ... rnopil-20-
3058686/kvartira-1-k-42-kv-m-prodam-srocno-rosmotru-v-rostrocku

10800у.е
а зачм люди указывают причину продажи,куда едут..? типа хвастаются?
dimson
 
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