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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2749275027512752

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вижу то, что флуд за целый день снесли, то ли не заметили, то ли проигнорировали. Это зря

П. С. Первый пошёл
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:45

flyman

ссылка не корректная
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:05

  zzzzzz написав:flyman

ссылка не корректная

а так

https://ua.m2bomber.com/obj/376738786/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/kvartira-1-k-42-kv-m-prodam-srocno-rosmotru-v-rostrocku
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на месте жк монреаль наконец-то привели площадку в порядок и поставили оп. может есть идеи кто же все таки за ним стоит?
очередной no name застройщик без прошлого и будущего?
lensky
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:12

  flyman написав:
  zzzzzz написав:flyman

ссылка не корректная

а так

https://ua.m2bomber.com/obj/376738786/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/kvartira-1-k-42-kv-m-prodam-srocno-rosmotru-v-rostrocku


Так это 1к 42кв в Тернополе
Живите своим умом!
zzzzzz
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