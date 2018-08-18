Я вижу то, что флуд за целый день снесли, то ли не заметили, то ли проигнорировали. Это зря
П. С. Первый пошёл
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вижу то, что флуд за целый день снесли, то ли не заметили, то ли проигнорировали. Это зря
П. С. Первый пошёл
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:05
а так
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на месте жк монреаль наконец-то привели площадку в порядок и поставили оп. может есть идеи кто же все таки за ним стоит?
очередной no name застройщик без прошлого и будущего?
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:12
Так это 1к 42кв в Тернополе
Живите своим умом!
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