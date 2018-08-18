Я вижу то, что флуд за целый день снесли, то ли не заметили, то ли проигнорировали. Это зря
П. С. Первый пошёл
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вижу то, что флуд за целый день снесли, то ли не заметили, то ли проигнорировали. Это зря
П. С. Первый пошёл
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:05
а так
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на месте жк монреаль наконец-то привели площадку в порядок и поставили оп. может есть идеи кто же все таки за ним стоит?
очередной no name застройщик без прошлого и будущего?
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:12
Так это 1к 42кв в Тернополе, судя по карте не в центре города.
Живите своим умом!
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:16
С десяток ошибок в двух строчках объявы, может гости с Кавказа клиентов ищут?
СИМ-ка стерильная, незасвеченная.
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:33
На німанській горить сталінка. 3 розрахунки пожежників.
Зи. Що при сталіну було не так що вона горить? Невже сталінка омно?
Всім процвітання!
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:35
аб"ява фейк, або развод на бабки.
в общім, я хотів показать качіство такого стрьомного ресурса як м2бімбер
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 лис, 2018 14:37, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 18 лис, 2018 15:16
flyman Реус мне вот этого персонажа вот в этой сцене напомнил:
Борьба была трудной, победа была близка. Но он взял... и улетел.
Додано: Нед 18 лис, 2018 15:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поехал сегодня в ОП Аркады, однушек действительно нет,все под бронью. Загорелся, решил взять двушку, ёпт, метро рядом, 57 квадратов, всего 39 000, надо брать, но после небольшого расследования (никогда с Аркадой не работал) понял, что от котлована до сдачи объекта, нужно подождать всего три года,а не год, как обещают в отделе продаж. В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.
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