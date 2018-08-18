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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2750275127522753>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вижу то, что флуд за целый день снесли, то ли не заметили, то ли проигнорировали. Это зря

П. С. Первый пошёл
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:45

flyman

ссылка не корректная
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:05

  zzzzzz написав:flyman

ссылка не корректная

а так

https://ua.m2bomber.com/obj/376738786/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/kvartira-1-k-42-kv-m-prodam-srocno-rosmotru-v-rostrocku
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на месте жк монреаль наконец-то привели площадку в порядок и поставили оп. может есть идеи кто же все таки за ним стоит?
очередной no name застройщик без прошлого и будущего?
lensky
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:12

  flyman написав:
  zzzzzz написав:flyman

ссылка не корректная

а так

https://ua.m2bomber.com/obj/376738786/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/kvartira-1-k-42-kv-m-prodam-srocno-rosmotru-v-rostrocku


Так это 1к 42кв в Тернополе, судя по карте не в центре города.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:16

  flyman написав:
  zzzzzz написав:flyman

ссылка не корректная

а так

https://ua.m2bomber.com/obj/376738786/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/kvartira-1-k-42-kv-m-prodam-srocno-rosmotru-v-rostrocku


С десяток ошибок в двух строчках объявы, может гости с Кавказа клиентов ищут?
СИМ-ка стерильная, незасвеченная.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:33

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  Xenon написав:В Киеве вспыхнул новострой на улице Данченко, 32. На место прибыли спасатели, тридцать человек эвакуированы
https://www.obozrevatel.com/kiyany/lyud ... ka/amp.htm


Зараннее прошу прощение если мои слова покажутся кому то циничными но коррупция убивает. Дай Бог что бы никто не погиб.

Очередной эконом-новострой. Что-то мне кажется, что это может быть следствием массового перехода на "отопление от электричества" и бойлеры. Только я не понимаю, как это происходит? Допускаю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит. Горят кабели в шахтах на пути к щиткам. Но ведь они тоже должны быть защищены автоматами, разве нет? Ну, или застройщик использует какое-то Г вместо кабеля.


На німанській горить сталінка. 3 розрахунки пожежників.

Зи. Що при сталіну було не так що вона горить? Невже сталінка омно?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:35

  zzzzzz написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:flyman

ссылка не корректная

а так

https://ua.m2bomber.com/obj/376738786/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/kvartira-1-k-42-kv-m-prodam-srocno-rosmotru-v-rostrocku


Так это 1к 42кв в Тернополе, судя по карте не в центре города.

аб"ява фейк, або развод на бабки.
в общім, я хотів показать качіство такого стрьомного ресурса як м2бімбер
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 лис, 2018 14:37, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:16

flyman Реус мне вот этого персонажа вот в этой сцене напомнил:
Борьба была трудной, победа была близка. Но он взял... и улетел.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".

Поехал сегодня в ОП Аркады, однушек действительно нет,все под бронью. Загорелся, решил взять двушку, ёпт, метро рядом, 57 квадратов, всего 39 000, надо брать, но после небольшого расследования (никогда с Аркадой не работал) понял, что от котлована до сдачи объекта, нужно подождать всего три года,а не год, как обещают в отделе продаж. В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.
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