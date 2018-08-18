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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2750275127522753

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

22 листопада виходить український фільм про те, як з країни емігрували всі жителі

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/18/22 ... i-zhiteli/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.


+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлень: 5110
З нами з: 05.06.16
Подякував: 275 раз.
Подякували: 673 раз.
 
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  #<1 ... 2750275127522753
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