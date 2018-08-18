|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лис, 2018 15:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
22 листопада виходить український фільм про те, як з країни емігрували всі жителі
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 18 лис, 2018 15:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А скільки зараз мінімальний ремонт + меблі під оренду від забудовника однокімнатної 40м2?
7-8к?
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:04
Влад422, Ваш ход!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как пробиваете?
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:08
Я именно собирался брать однушку под быструю перепродажу, потому что это последняя панелька комплекса с отделкой и можно выставлять на олх хоть с понедельника. Время играться с котлованами вдолгую прошло.
Про полноценную однушку по переуступке за 31-32 в такой степени готовности, что сразу сдавать, где такое счастье?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:08
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:12
В каком состоянии вы получаете квартиру?
Мебель и технику в ремонт не считайте, прикиньте сами под себя в Розетке или на олхе. Слишком большой разброс. Можно взять встроенную индукционную варочную поверхность и не самую дешевую духовку, можно купить бу отдельностоящую печь с блинами.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:35
На первом этапе - примитивно - гугл, обязательно яндекс, они вылавливают по-разному, несколько вариантов набора номера.
На втором примитивном этапе - смотрю Вайбер и тд.
Дальше наступают чуть более сложные этапы, когда надо встать со стула, например, пойти на Новую Почту, Интайм и сделать вид, что делаю отправку по этому телефону, оператор обычно говорит ФИО клиента, уточняется город и возможный территориальный ареал в городе-номер отделения, где обычно получает посылки, обычно получается просто так, иногда периодически девочке шоколадка и улыбка.
Если после этих этапов телефон остается незасвеченным - это уже становится подозрительным, требуется дальнейшее исследование, там уже сложнее.
У меня в октябре был непростой случай - попросили найти человека в Одессе по имени Евгений, 45-50 лет, была одна фотография примерно 15-20 летней давности, больше никаких данных.
Это было реально непросто, самый мой сложный случай. Человек видимо специально нигде не светился. Но в нашем мире тяжело спрятаться ))) Самое сложное было найти его фамилию, на это ушло несколько дней, дальше понятно информация полилась широкой рекой.
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Прозвонил по ОЛХ, дома стоят готовые, но нужно подождать до весны,до полной сдачи объекта.То есть, завтра заехать не получится)) но в любом случае, это не три года ждать. Вот фото 26 дома, полюбуйтесь, даже конь не валялся))) а вот тот который рядом 4этажа, начал возводиться всего лишь 8 месяцев назад. Жесть конечно
|