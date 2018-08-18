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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2751275227532754>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

22 листопада виходить український фільм про те, як з країни емігрували всі жителі

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/18/22 ... i-zhiteli/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А скільки зараз мінімальний ремонт + меблі під оренду від забудовника однокімнатної 40м2?

7-8к?
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:04

  necovi4 написав:
  Vlad442 написав:И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".

Поехал сегодня в ОП Аркады, однушек действительно нет,все под бронью. Загорелся, решил взять двушку, ёпт, метро рядом, 57 квадратов, всего 39 000, надо брать, но после небольшого расследования (никогда с Аркадой не работал) понял, что от котлована до сдачи объекта, нужно подождать всего три года,а не год, как обещают в отделе продаж. В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.

Влад422, Ваш ход!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:flyman

ссылка не корректная

а так

https://ua.m2bomber.com/obj/376738786/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/kvartira-1-k-42-kv-m-prodam-srocno-rosmotru-v-rostrocku


С десяток ошибок в двух строчках объявы, может гости с Кавказа клиентов ищут?
СИМ-ка стерильная, незасвеченная.
Как пробиваете?

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5396669
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:08

  necovi4 написав:
  Vlad442 написав:И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".

Поехал сегодня в ОП Аркады, однушек действительно нет,все под бронью. Загорелся, решил взять двушку, ёпт, метро рядом, 57 квадратов, всего 39 000, надо брать, но после небольшого расследования (никогда с Аркадой не работал) понял, что от котлована до сдачи объекта, нужно подождать всего три года,а не год, как обещают в отделе продаж. В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.

Я именно собирался брать однушку под быструю перепродажу, потому что это последняя панелька комплекса с отделкой и можно выставлять на олх хоть с понедельника. Время играться с котлованами вдолгую прошло.
Про полноценную однушку по переуступке за 31-32 в такой степени готовности, что сразу сдавать, где такое счастье?
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:08

  Tekken написав:А скільки зараз мінімальний ремонт + меблі під оренду від забудовника однокімнатної 40м2?

7-8к?

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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:12

  Tekken написав:А скільки зараз мінімальний ремонт + меблі під оренду від забудовника однокімнатної 40м2?

7-8к?

В каком состоянии вы получаете квартиру?
Мебель и технику в ремонт не считайте, прикиньте сами под себя в Розетке или на олхе. Слишком большой разброс. Можно взять встроенную индукционную варочную поверхность и не самую дешевую духовку, можно купить бу отдельностоящую печь с блинами.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:35

  5396669 написав:Как пробиваете?


На первом этапе - примитивно - гугл, обязательно яндекс, они вылавливают по-разному, несколько вариантов набора номера.
На втором примитивном этапе - смотрю Вайбер и тд.
Дальше наступают чуть более сложные этапы, когда надо встать со стула, например, пойти на Новую Почту, Интайм и сделать вид, что делаю отправку по этому телефону, оператор обычно говорит ФИО клиента, уточняется город и возможный территориальный ареал в городе-номер отделения, где обычно получает посылки, обычно получается просто так, иногда периодически девочке шоколадка и улыбка.
Если после этих этапов телефон остается незасвеченным - это уже становится подозрительным, требуется дальнейшее исследование, там уже сложнее.

У меня в октябре был непростой случай - попросили найти человека в Одессе по имени Евгений, 45-50 лет, была одна фотография примерно 15-20 летней давности, больше никаких данных.
Это было реально непросто, самый мой сложный случай. Человек видимо специально нигде не светился. Но в нашем мире тяжело спрятаться ))) Самое сложное было найти его фамилию, на это ушло несколько дней, дальше понятно информация полилась широкой рекой.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Про полноценную однушку по переуступке за 31-32 в такой степени готовности, что сразу сдавать, где такое счастье?

Прозвонил по ОЛХ, дома стоят готовые, но нужно подождать до весны,до полной сдачи объекта.То есть, завтра заехать не получится)) но в любом случае, это не три года ждать. Вот фото 26 дома, полюбуйтесь, даже конь не валялся))) а вот тот который рядом 4этажа, начал возводиться всего лишь 8 месяцев назад. Жесть конечно Зображення
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