Додано: Нед 18 лис, 2018 16:35

5396669 написав: Как пробиваете? Как пробиваете?

На первом этапе - примитивно - гугл, обязательно яндекс, они вылавливают по-разному, несколько вариантов набора номера.На втором примитивном этапе - смотрю Вайбер и тд.Дальше наступают чуть более сложные этапы, когда надо встать со стула, например, пойти на Новую Почту, Интайм и сделать вид, что делаю отправку по этому телефону, оператор обычно говорит ФИО клиента, уточняется город и возможный территориальный ареал в городе-номер отделения, где обычно получает посылки, обычно получается просто так, иногда периодически девочке шоколадка и улыбка.Если после этих этапов телефон остается незасвеченным - это уже становится подозрительным, требуется дальнейшее исследование, там уже сложнее.У меня в октябре был непростой случай - попросили найти человека в Одессе по имени Евгений, 45-50 лет, была одна фотография примерно 15-20 летней давности, больше никаких данных.Это было реально непросто, самый мой сложный случай. Человек видимо специально нигде не светился. Но в нашем мире тяжело спрятаться ))) Самое сложное было найти его фамилию, на это ушло несколько дней, дальше понятно информация полилась широкой рекой.