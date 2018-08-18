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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2751275227532754

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:41

  flyman написав:
  airmax78 написав:ю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит.

роблят як каже _Микола_

Флай, если все делать правильно, то оно и не горит.
А в случае форсмажора, срабатывает защита.
И чем больше нормальных людей которые делают качественно электрику, тем меньше форсмажоров с возгораниями.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:17

  necovi4 написав:
  Vlad442 написав:И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".

Поехал сегодня в ОП Аркады, однушек действительно нет,все под бронью. Загорелся, решил взять двушку, ёпт, метро рядом, 57 квадратов, всего 39 000, надо брать, но после небольшого расследования (никогда с Аркадой не работал) понял, что от котлована до сдачи объекта, нужно подождать всего три года,а не год, как обещают в отделе продаж. В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.

Вы сравниваете теплое с мягким. Это абсолютно разные виды инвестиций, с абсолютно разными вложениями.
Под аренду, действительно, проще взять готовое.
Под перепродажу котлован с максимальной рассрочкой. Надо объяснять, почему? Или сами посчитаете?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:28

  Elensk написав:
  necovi4 написав:
  Vlad442 написав:И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".

Поехал сегодня в ОП Аркады, однушек действительно нет,все под бронью. Загорелся, решил взять двушку, ёпт, метро рядом, 57 квадратов, всего 39 000, надо брать, но после небольшого расследования (никогда с Аркадой не работал) понял, что от котлована до сдачи объекта, нужно подождать всего три года,а не год, как обещают в отделе продаж. В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.

Вы сравниваете теплое с мягким. Это абсолютно разные виды инвестиций, с абсолютно разными вложениями.
Под аренду, действительно, проще взять готовое.
Под перепродажу котлован с максимальной рассрочкой. Надо объяснять, почему? Или сами посчитаете?

Объясните почему с рассрочкой, спасибо вам
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав: Вы сравниваете теплое с мягким. Это абсолютно разные виды инвестиций, с абсолютно разными вложениями.
Под аренду, действительно, проще взять готовое.
Под перепродажу котлован с максимальной рассрочкой. Надо объяснять, почему? Или сами посчитаете?


почему?
человек же осознанно ищет именно под аренду и делает абсолютно верные выводы, в отличии от влада и трибеки, которые до последнего не могли внятно ответить как именно они собираются заработать, считая одновременно виртуальную прибыль и с аренды и от подорожания актива
под аренду канешна надо брать либо готовое, либо на последних стадиях готовности - это аксиома
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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