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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:41
flyman написав: airmax78 написав:
ю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит.
роблят як каже _Микола_
Флай, если все делать правильно, то оно и не горит.
А в случае форсмажора, срабатывает защита.
И чем больше нормальных людей которые делают качественно электрику, тем меньше форсмажоров с возгораниями.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 17:17
necovi4 написав: Vlad442 написав:
И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".
Поехал сегодня в ОП Аркады, однушек действительно нет,все под бронью. Загорелся, решил взять двушку, ёпт, метро рядом, 57 квадратов, всего 39 000, надо брать, но после небольшого расследования (никогда с Аркадой не работал) понял, что от котлована до сдачи объекта, нужно подождать всего три года,а не год, как обещают в отделе продаж. В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.
Вы сравниваете теплое с мягким. Это абсолютно разные виды инвестиций, с абсолютно разными вложениями.
Под аренду, действительно, проще взять готовое.
Под перепродажу котлован с максимальной рассрочкой. Надо объяснять, почему? Или сами посчитаете?
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Додано: Нед 18 лис, 2018 17:28
Elensk написав: necovi4 написав: Vlad442 написав:
И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".
Поехал сегодня в ОП Аркады, однушек действительно нет,все под бронью. Загорелся, решил взять двушку, ёпт, метро рядом, 57 квадратов, всего 39 000, надо брать, но после небольшого расследования (никогда с Аркадой не работал) понял, что от котлована до сдачи объекта, нужно подождать всего три года,а не год, как обещают в отделе продаж. В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.
Вы сравниваете теплое с мягким. Это абсолютно разные виды инвестиций, с абсолютно разными вложениями.
Под аренду, действительно, проще взять готовое.
Под перепродажу котлован с максимальной рассрочкой. Надо объяснять, почему? Или сами посчитаете?
Объясните почему с рассрочкой, спасибо вам
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Додано: Нед 18 лис, 2018 17:38
Elensk написав: Вы сравниваете теплое с мягким. Это абсолютно разные виды инвестиций, с абсолютно разными вложениями.
Под аренду, действительно, проще взять готовое.
Под перепродажу котлован с максимальной рассрочкой. Надо объяснять, почему? Или сами посчитаете?
почему?
человек же осознанно ищет именно под аренду и делает абсолютно верные выводы, в отличии от влада и трибеки, которые до последнего не могли внятно ответить как именно они собираются заработать, считая одновременно виртуальную прибыль и с аренды и от подорожания актива
под аренду канешна надо брать либо готовое, либо на последних стадиях готовности - это аксиома
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Додано: Нед 18 лис, 2018 17:45
kingkongovets написав:
Elensk написав: Вы сравниваете теплое с мягким. Это абсолютно разные виды инвестиций, с абсолютно разными вложениями.
Под аренду, действительно, проще взять готовое.
Под перепродажу котлован с максимальной рассрочкой. Надо объяснять, почему? Или сами посчитаете?
почему?
человек же осознанно ищет именно под аренду и делает абсолютно верные выводы, в отличии от влада и трибеки, которые до последнего не могли внятно ответить как именно они собираются заработать, считая одновременно виртуальную прибыль и с аренды и от подорожания актива
под аренду канешна надо брать либо готовое, либо на последних стадиях готовности - это аксиома
Разве? Я увидела, что Влад этот вариант с Аркадой рассматривал для игры вкороткую.
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Elensk
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Додано: Нед 18 лис, 2018 17:53
Kostia написав:
Объясните почему с рассрочкой, спасибо вам
Я уже где-то выше писала об этом. Повторю.
Возьмем пример с Аркадой. 22 куе однушка на старте. Первоначальный взнос 20%, остальное равными платежами 36 мес. Считаем грубо вложения на год-полтора. 4400 (20%)+ 12*500. На год 10400, на полтора 13400. Если почти готовая сейчас стоит 31-32, то прикидываем, что через год наша будет стоить дороже на 30-50% от дельты (10 000). Сливаем через год и получаем свои 3-4 куе на вложенные 10400.
Это очень примитивно посчитано, просто чтобы было понятно.
Разница по вложениям 32000+5000 обустройство = 37000
или 10000-15000.
Первый вариант долгосрочный, второй краткосрочный.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 17:56
Elensk написав:
Разве? Я увидела, что Влад этот вариант с Аркадой рассматривал для игры вкороткую.
в кейсах трибеки и влада основным критерием была цена - они хотели максимально выгодно поистроить котлетки в новострой возле метро, но каким образом будут фиксить прибыль не могли определиться до последнего, зато стабильно радовали форум длинными простынями с теоретическими выкладками на протяжении двух с половиной лет)
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Додано: Нед 18 лис, 2018 18:01
kingkongovets написав:
Elensk написав:
Разве? Я увидела, что Влад этот вариант с Аркадой рассматривал для игры вкороткую.
в кейсах трибеки и влада основным критерием была цена - они хотели максимально выгодно поистроить котлетки в новострой возле метро, но каким образом будут фиксить прибыль не могли определиться до последнего, зато радовали форум длинными простынями с теоретическими выкладками)
Я тоже не всегда знаю как буду фиксить прибыль. Если вдруг мои расчеты на хороший рост в первый год-полтора (а хорошие объекты в этот период растут максимально активно) не оправдались, то я оставляю или еще на какое-то время, или под аренду, чтобы не фиксить убытки. Потом продаю из-под аренды через 2-3 года.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 18:09
Elensk написав:
Я тоже не всегда знаю как буду фиксить прибыль. Если вдруг мои расчеты на хороший рост в первый год-полтора (а хорошие объекты в этот период растут максимально активно) не оправдались, то я оставляю или еще на какое-то время, или под аренду, чтобы не фиксить убытки. Потом продаю из-под аренды через 2-3 года.
ну такое, а я в принципе не люблю играться в поле чудес, закапывая туда свои кровные сольдо в надежде шо там шото отрастет само
сильно нервничаю, выпуская деньги из рук, имхо оно того не стоит
если продавать, то исходя из доходности в аренде, я так попродавал перед кризисом 2008го все подвалы и цоколи - сто аренд и продано, из четырех три купили сами арендаторы)
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Додано: Нед 18 лис, 2018 18:14
kingkongovets написав:
ну такое, а я в принципе не люблю играться в поле чудес, закапывая туда свои кровные сольдо в надежде шо там шото отрастет
сильно нервничаю, выпуская деньги из рук, имхо оно того не стоит
если продавать, то исходя из доходности в аренде, я так попродавал перед кризисом все подвалы и цоколи - сто аренд и продано, из четырех три купили сами арендаторы)
То такое. Каждый играется как хочет и может. Я, например, вообще ничего не знаю о коммерческой недвиге и пока туда даже не суюсь. Плюс там совсем другие суммы крутятся и цена ошибки намного выше.
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