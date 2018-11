Додано: Нед 18 лис, 2018 17:38

Elensk написав: Вы сравниваете теплое с мягким. Это абсолютно разные виды инвестиций, с абсолютно разными вложениями.

Под аренду, действительно, проще взять готовое.

Под перепродажу котлован с максимальной рассрочкой. Надо объяснять, почему? Или сами посчитаете?



почему?

человек же осознанно ищет именно под аренду и делает абсолютно верные выводы, в отличии от влада и трибеки, которые до последнего не могли внятно ответить как именно они собираются заработать, считая одновременно виртуальную прибыль и с аренды и от подорожания актива

