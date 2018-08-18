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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2752275327542755

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
То такое. Каждый играется как хочет и может. Я, например, вообще ничего не знаю о коммерческой недвиге и пока туда даже не суюсь. Плюс там совсем другие суммы крутятся и цена ошибки намного выше.


у меня все началось с жилого фонда - купил под офис и «салончик» жене квартиры на первых этажах, потом офис стал маловат, а жена наигралась и понеслось)
во время кризиса 98го кешфло от аренды сильно помог, я это оценил и продолжил инвестиции)
перевод из жилого в нежилой - наше всьо)
с квартирами стремно всегда было, когда общаешься с владельцами бизнеса все гораздо четче
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:36

  kingkongovets написав:
Elensk написав:
То такое. Каждый играется как хочет и может. Я, например, вообще ничего не знаю о коммерческой недвиге и пока туда даже не суюсь. Плюс там совсем другие суммы крутятся и цена ошибки намного выше.


у меня все началось с жилого фонда - купил под офис и «салончик» жене квартиры на первых этажах, потом офис стал маловат, а жена наигралась и понеслось)
во время кризиса 98го кешфло от аренды сильно помог, я это оценил и продолжил инвестиции)
перевод из жилого в нежилой - наше всьо)
с квартирами стремно всегда было, когда общаешься с владельцами бизнеса все гораздо четче


Сейчас без взяток можно перевести жилой фонд в нежилой?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  necovi4 написав:Прозвонил по ОЛХ, дома стоят готовые, но нужно подождать до весны,до полной сдачи объекта.То есть, завтра заехать не получится)) но в любом случае, это не три года ждать.

Вас обманули. В домах, которые реально сдаются весной, таких цен нет. Такие цены есть там, где должны по договору сдать весной, а в реальности через 1,5-2 года.
Все переуступщики прикидываются дурочками и говорят покупателям дату сдачи по договору.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:42

  Elensk написав:
  necovi4 написав:
  Vlad442 написав:И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".

Поехал сегодня в ОП Аркады, однушек действительно нет,все под бронью. Загорелся, решил взять двушку, ёпт, метро рядом, 57 квадратов, всего 39 000, надо брать, но после небольшого расследования (никогда с Аркадой не работал) понял, что от котлована до сдачи объекта, нужно подождать всего три года,а не год, как обещают в отделе продаж. В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.

Вы сравниваете теплое с мягким. Это абсолютно разные виды инвестиций, с абсолютно разными вложениями.
Под аренду, действительно, проще взять готовое.
Под перепродажу котлован с максимальной рассрочкой. Надо объяснять, почему? Или сами посчитаете?

Одно другому не мешает. Я брал под аренду на котловане. Меньше трансакционных расходов на налогах/переуступках.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Разве? Я увидела, что Влад этот вариант с Аркадой рассматривал для игры вкороткую.

То КК туповатый. Читает буквы, но не может понять смысл.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:54

  kingkongovets написав:
Elensk написав:
То такое. Каждый играется как хочет и может. Я, например, вообще ничего не знаю о коммерческой недвиге и пока туда даже не суюсь. Плюс там совсем другие суммы крутятся и цена ошибки намного выше.


у меня все началось с жилого фонда - купил под офис и «салончик» жене квартиры на первых этажах, потом офис стал маловат, а жена наигралась и понеслось)
во время кризиса 98го кешфло от аренды сильно помог, я это оценил и продолжил инвестиции)
перевод из жилого в нежилой - наше всьо)
с квартирами стремно всегда было, когда общаешься с владельцами бизнеса все гораздо четче


Вот такое жизненное кредо. За взятки перевести жилое в нежилое , и перепродать или сдавать в аренду. Но вокруг все бездельники и тупицы, один Кинговец весь в белом. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Погоджуюсь, що не правильно запитав.

Спробую ще раз)
Скільки коштує зробити найдешевший ремонт у новобудові 40м2? Стан: поштукатурені стіни.
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:04

  Vlad442 написав:Вас обманули. В домах, которые реально сдаются весной, таких цен нет. Такие цены есть там, где должны по договору сдать весной, а в реальности через 1,5-2 года.
Все переуступщики прикидываются дурочками и говорят покупателям дату сдачи по договору.

Прям Эврика, попал в капкан обмана и лжи)) Спасибо, буду знать. Раз владеете информацией, что скажете по 14му дому, в реале, когда можно в него заселиться?
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:22

  Tekken написав:Погоджуюсь, що не правильно запитав.

Спробую ще раз)
Скільки коштує зробити найдешевший ремонт у новобудові 40м2? Стан: поштукатурені стіни.

Кто то писал что 250 тыс.грн. летом потратил. Не помню деталей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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