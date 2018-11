Додано: Нед 18 лис, 2018 18:20

То такое. Каждый играется как хочет и может. Я, например, вообще ничего не знаю о коммерческой недвиге и пока туда даже не суюсь. Плюс там совсем другие суммы крутятся и цена ошибки намного выше.



у меня все началось с жилого фонда - купил под офис и «салончик» жене квартиры на первых этажах, потом офис стал маловат, а жена наигралась и понеслось)

во время кризиса 98го кешфло от аренды сильно помог, я это оценил и продолжил инвестиции)

перевод из жилого в нежилой - наше всьо)

