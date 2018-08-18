necovi4 написав:

Vlad442 написав: И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет". И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".

Поехал сегодня в ОП Аркады, однушек действительно нет,все под бронью. Загорелся, решил взять двушку, ёпт, метро рядом, 57 квадратов, всего 39 000, надо брать, но после небольшого расследования (никогда с Аркадой не работал) понял, что от котлована до сдачи объекта, нужно подождать всего три года,а не год, как обещают в отделе продаж. В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.