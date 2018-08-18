Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Elensk написав: То такое. Каждый играется как хочет и может. Я, например, вообще ничего не знаю о коммерческой недвиге и пока туда даже не суюсь. Плюс там совсем другие суммы крутятся и цена ошибки намного выше.
у меня все началось с жилого фонда - купил под офис и «салончик» жене квартиры на первых этажах, потом офис стал маловат, а жена наигралась и понеслось) во время кризиса 98го кешфло от аренды сильно помог, я это оценил и продолжил инвестиции) перевод из жилого в нежилой - наше всьо) с квартирами стремно всегда было, когда общаешься с владельцами бизнеса все гораздо четче
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Elensk написав: То такое. Каждый играется как хочет и может. Я, например, вообще ничего не знаю о коммерческой недвиге и пока туда даже не суюсь. Плюс там совсем другие суммы крутятся и цена ошибки намного выше.
у меня все началось с жилого фонда - купил под офис и «салончик» жене квартиры на первых этажах, потом офис стал маловат, а жена наигралась и понеслось) во время кризиса 98го кешфло от аренды сильно помог, я это оценил и продолжил инвестиции) перевод из жилого в нежилой - наше всьо) с квартирами стремно всегда было, когда общаешься с владельцами бизнеса все гораздо четче
Сейчас без взяток можно перевести жилой фонд в нежилой?
necovi4 написав:Прозвонил по ОЛХ, дома стоят готовые, но нужно подождать до весны,до полной сдачи объекта.То есть, завтра заехать не получится)) но в любом случае, это не три года ждать.
Вас обманули. В домах, которые реально сдаются весной, таких цен нет. Такие цены есть там, где должны по договору сдать весной, а в реальности через 1,5-2 года. Все переуступщики прикидываются дурочками и говорят покупателям дату сдачи по договору.
Vlad442 написав:И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".
Поехал сегодня в ОП Аркады, однушек действительно нет,все под бронью. Загорелся, решил взять двушку, ёпт, метро рядом, 57 квадратов, всего 39 000, надо брать, но после небольшого расследования (никогда с Аркадой не работал) понял, что от котлована до сдачи объекта, нужно подождать всего три года,а не год, как обещают в отделе продаж. В этой ситуации выгодней взять однушку по переуступке за 31-32 000 и сразу сдавать. За 36 месяцев ожидания при инвестировании, и не понятно вообще достроиться ли объект ? На аренде можно от 10 до 12 000 баксов срубить за этот нехилый срок, и никаких рисков, аркадовских пирамид и прочего.
Вы сравниваете теплое с мягким. Это абсолютно разные виды инвестиций, с абсолютно разными вложениями. Под аренду, действительно, проще взять готовое. Под перепродажу котлован с максимальной рассрочкой. Надо объяснять, почему? Или сами посчитаете?
Одно другому не мешает. Я брал под аренду на котловане. Меньше трансакционных расходов на налогах/переуступках.
Elensk написав: То такое. Каждый играется как хочет и может. Я, например, вообще ничего не знаю о коммерческой недвиге и пока туда даже не суюсь. Плюс там совсем другие суммы крутятся и цена ошибки намного выше.
у меня все началось с жилого фонда - купил под офис и «салончик» жене квартиры на первых этажах, потом офис стал маловат, а жена наигралась и понеслось) во время кризиса 98го кешфло от аренды сильно помог, я это оценил и продолжил инвестиции) перевод из жилого в нежилой - наше всьо) с квартирами стремно всегда было, когда общаешься с владельцами бизнеса все гораздо четче
Вот такое жизненное кредо. За взятки перевести жилое в нежилое , и перепродать или сдавать в аренду. Но вокруг все бездельники и тупицы, один Кинговец весь в белом.
Vlad442 написав:Вас обманули. В домах, которые реально сдаются весной, таких цен нет. Такие цены есть там, где должны по договору сдать весной, а в реальности через 1,5-2 года. Все переуступщики прикидываются дурочками и говорят покупателям дату сдачи по договору.
Прям Эврика, попал в капкан обмана и лжи)) Спасибо, буду знать. Раз владеете информацией, что скажете по 14му дому, в реале, когда можно в него заселиться?
zzzzzz написав: Сейчас без взяток можно перевести жилой фонд в нежилой?
сейчас согласно учению классиков типа влада надо не переводом жилого в нежилой хоботиться, а котлованы в аркаде выкупать если у вас без взяток ничего не получается это не повод интерполировать свою несостоятельность и готовность петлять мимо правил на мир взагали
у вас шо реально все мировозрение из этих штампов состоит? когда в машине едете кубики в голове не дребезжат?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.