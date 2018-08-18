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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лис, 2018 19:27
zzzzzz написав: Tekken написав:
Погоджуюсь, що не правильно запитав.
Спробую ще раз)
Скільки коштує зробити найдешевший ремонт у новобудові 40м2? Стан: поштукатурені стіни.
Кто то писал что 250 тыс.грн. летом потратил. Не помню деталей.
Дякую! Та кажуть, що ціни на будівельні матеріали ростуть швидкими темпами
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Tekken
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Додано: Нед 18 лис, 2018 19:28
necovi4 написав: Vlad442 написав:
Вас обманули. В домах, которые реально сдаются весной, таких цен нет. Такие цены есть там, где должны по договору сдать весной, а в реальности через 1,5-2 года.
Все переуступщики прикидываются дурочками и говорят покупателям дату сдачи по договору.
Прям Эврика, попал в капкан обмана и лжи)) Спасибо, буду знать. Раз владеете информацией, что скажете по 14му дому, в реале, когда можно в него заселиться?
Я не слежу за второй очередью. У меня там ничего нет. По обрывкам информации, думаю, что в мае-июне. Только не говорите, что за 31-32 там есть полноценные однушки.
В игноре всего одна обезьяна.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 19:29
kingkongovets написав:
сейчас
zzzzzz написав:
Сейчас без взяток можно перевести жилой фонд в нежилой?
согласно учению классиков типа влада надо не переводом жилого в нежилой хоботиться, а котлованы в аркаде выкупать
если у вас без взяток ничего не получается это не повод интерполировать свою несостоятельность и готовность петлять мимо правил на мир взагали
у вас шо реально все мировозрение из этих штампов состоит?
когда в машине едете кубики в голове не дребезжат?
А зачем вы Влада трогаете?
Это его бизнес план. Только в отличии от Вас в его деяниях нет состава уголовного правонарушения а в ваших деяниях есть.
Подумайте об этом на досуге ....
Живите своим умом!
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Додано: Нед 18 лис, 2018 19:31
UA написав: Tekken написав:
Спробую ще раз)
Скільки коштує зробити найдешевший ремонт у новобудові 40м2? Стан: поштукатурені стіни.
Якщо хочете конструктиву, дайте лінк на квартиру з найдешевшим ремонтом в Вашому розумінні.
Найдешевша плитка, обої, ламінат.Та все найдешевше взяти! А от скільки майстрам заплатити за всі виконані роботи?
Скільки це все разом вийде?
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Додано: Нед 18 лис, 2018 19:43
Tekken написав:
Найдешевша плитка, обої, ламінат.Та все найдешевше взяти! А от скільки майстрам заплатити за всі виконані роботи?
Скільки це все разом вийде?
Майстрам все одно якій ламінат вкладати
Дешеві обої, клеїти важче ніж дорогі.
Дешева плитка має погану гіометрію, клеїти її важче.
Можливо 15 000 у.е. з технікою, меблями і тестилем.
Але якщо Ви необізнані на темі ремонтів, майстри будуть дурити
... якісь етапи прийдеться переробляти.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 19:46
zzzzzz написав: Tekken написав:
Погоджуюсь, що не правильно запитав.
Спробую ще раз)
Скільки коштує зробити найдешевший ремонт у новобудові 40м2? Стан: поштукатурені стіни.
Кто то писал что 250 тыс.грн. летом потратил. Не помню деталей.
Так этот человек писал, что почти все работы выполнял сам.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 19:50
UA написав: zzzzzz написав: Tekken написав:
Погоджуюсь, що не правильно запитав.
Спробую ще раз)
Скільки коштує зробити найдешевший ремонт у новобудові 40м2? Стан: поштукатурені стіни.
Кто то писал что 250 тыс.грн. летом потратил. Не помню деталей.
Так этот человек писал, что почти все работы выполнял сам.
Не спорю. Просто запомнил цифру. Да это существенно меняет ценник.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 18 лис, 2018 19:58
kingkongovets написав:
у меня все началось с жилого фонда - купил под офис и «салончик» жене квартиры на первых этажах, потом офис стал маловат, а жена наигралась и понеслось)
во время кризиса 98го кешфло от аренды сильно помог, я это оценил и продолжил инвестиции)
перевод из жилого в нежилой - наше всьо)
с квартирами стремно всегда было, когда общаешься с владельцами бизнеса все гораздо четче
Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое?
Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Нед 18 лис, 2018 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 19:58
Tekken написав: UA написав: Tekken написав:
Спробую ще раз)
Скільки коштує зробити найдешевший ремонт у новобудові 40м2? Стан: поштукатурені стіни.
Якщо хочете конструктиву, дайте лінк на квартиру з найдешевшим ремонтом в Вашому розумінні.
Найдешевша плитка, обої, ламінат.Та все найдешевше взяти! А от скільки майстрам заплатити за всі виконані роботи?
Скільки це все разом вийде?
долярчик, це ти, а що на валютній знову забанили?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 20:04
_Mykola_ написав: kingkongovets написав:
у меня все началось с жилого фонда - купил под офис и «салончик» жене квартиры на первых этажах, потом офис стал маловат, а жена наигралась и понеслось)
во время кризиса 98го кешфло от аренды сильно помог, я это оценил и продолжил инвестиции)
перевод из жилого в нежилой - наше всьо)
с квартирами стремно всегда было, когда общаешься с владельцами бизнеса все гораздо четче
Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое?
Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?
А он тут причем? Арендатор платит.
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