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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2755275627572758>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:16

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое?
Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?


больной вопрос)
перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест
дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен
тарифы дело десятое

а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством районов и общаемся
тротуары, освещение, камеры - такое
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 18 лис, 2018 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:30

  kingkongovets написав:
_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое?
Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?


больной вопрос)
перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест
дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен
тарифы дело десятое

а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством района и общаемся
тротуары, освещение, камеры - такое

Надеюсь вы как сознательный и законопослушный гражданин никогда не даете взяток монополистам ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:34

  zzzzzz написав:Надеюсь вы как сознательный и законопослушный гражданин никогда не даете взяток монополистам ?

А вы честный предприниматель и взяток никогда не давали ?
Судя из вашего сообщения, давали взятки, ещё и как.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:36

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Надеюсь вы как сознательный и законопослушный гражданин никогда не даете взяток монополистам ?

А вы честный предприниматель и взяток никогда не давали ?
Судя из вашего сообщения, давали взятки, ещё и как.

После 2013 никому ни копейки не давал.

Это из какого моего сообщения вы сделали такой вывод. Можно показать это сообщение, или это ваши предположения?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 18 лис, 2018 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

спасибо всем за эмоции
в рамках воскресного офтопа
свежак:

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:40

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Надеюсь вы как сознательный и законопослушный гражданин никогда не даете взяток монополистам ?

А вы честный предприниматель и взяток никогда не давали ?
Судя из вашего сообщения, давали взятки, ещё и как.

После 2013 никому ни копейки не давал.

То есть вы признали, что после 2013 года стало лучше и взятки давать не надо.
А до этого давали взятки.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:44

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:А вы честный предприниматель и взяток никогда не давали ?
Судя из вашего сообщения, давали взятки, ещё и как.

После 2013 никому ни копейки не давал.

То есть вы признали, что после 2013 года стало лучше и взятки давать не надо.
А до этого давали взятки.[/quote]

1. Я вас попросил показать это сообщение из которого вы сделали такой вывод.

2. Если я не даю взяток, это не означает что стало лучше. Подумайте на досуге над этим.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:57

  kingkongovets написав:
_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое?
Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?


больной вопрос)
перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест
дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен
тарифы дело десятое

а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством районов и общаемся
тротуары, освещение, камеры - такое

Так все-таки, тарифы для юрлиц или физлиц?
И есть ли у Вас случаи когда Вы платите по тарифам для физлиц?
Особенно интересует статья по обслуживанию дома/территории, вода, тепло, электрика.
Можно в личку. Спасибо
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 18 лис, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итак выяснили что пердприниматель Облизьян за взятки приватизирует коммунальную собственность которую потом перепродаёт... Что и требовалось доказать, ККЦ обычный бюджетный вор, Прохожий обнальщик схемщик, Первый прокеурорский хабарник... успешные все люди... куда там айтишникам...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:02

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