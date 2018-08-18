Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое? Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?
больной вопрос) перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен тарифы дело десятое
а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством районов и общаемся тротуары, освещение, камеры - такое
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 18 лис, 2018 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое? Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?
больной вопрос) перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен тарифы дело десятое
а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством района и общаемся тротуары, освещение, камеры - такое
Надеюсь вы как сознательный и законопослушный гражданин никогда не даете взяток монополистам ?
_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое? Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?
больной вопрос) перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен тарифы дело десятое
а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством районов и общаемся тротуары, освещение, камеры - такое
Так все-таки, тарифы для юрлиц или физлиц? И есть ли у Вас случаи когда Вы платите по тарифам для физлиц? Особенно интересует статья по обслуживанию дома/территории, вода, тепло, электрика. Можно в личку. Спасибо
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 18 лис, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Итак выяснили что пердприниматель Облизьян за взятки приватизирует коммунальную собственность которую потом перепродаёт... Что и требовалось доказать, ККЦ обычный бюджетный вор, Прохожий обнальщик схемщик, Первый прокеурорский хабарник... успешные все люди... куда там айтишникам...