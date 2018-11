Додано: Нед 18 лис, 2018 20:16

_Mykola_ написав: Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое?

Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?



больной вопрос)

перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест

дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен

тарифы дело десятое



а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством районов и общаемся

