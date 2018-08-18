RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2755275627572758>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:16

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое?
Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?


больной вопрос)
перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест
дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен
тарифы дело десятое

а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством районов и общаемся
тротуары, освещение, камеры - такое
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 18 лис, 2018 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5118
З нами з: 05.06.16
Подякував: 275 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:30

  kingkongovets написав:
_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое?
Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?


больной вопрос)
перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест
дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен
тарифы дело десятое

а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством района и общаемся
тротуары, освещение, камеры - такое

Надеюсь вы как сознательный и законопослушный гражданин никогда не даете взяток монополистам ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29025
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2848 раз.
Подякували: 4680 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:34

  zzzzzz написав:Надеюсь вы как сознательный и законопослушный гражданин никогда не даете взяток монополистам ?

А вы честный предприниматель и взяток никогда не давали ?
Судя из вашего сообщения, давали взятки, ещё и как.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1754
З нами з: 31.08.09
Подякував: 134 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:36

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Надеюсь вы как сознательный и законопослушный гражданин никогда не даете взяток монополистам ?

А вы честный предприниматель и взяток никогда не давали ?
Судя из вашего сообщения, давали взятки, ещё и как.

После 2013 никому ни копейки не давал.

Это из какого моего сообщения вы сделали такой вывод. Можно показать это сообщение, или это ваши предположения?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 18 лис, 2018 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29025
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2848 раз.
Подякували: 4680 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

спасибо всем за эмоции
в рамках воскресного офтопа
свежак:

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5118
З нами з: 05.06.16
Подякував: 275 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:40

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Надеюсь вы как сознательный и законопослушный гражданин никогда не даете взяток монополистам ?

А вы честный предприниматель и взяток никогда не давали ?
Судя из вашего сообщения, давали взятки, ещё и как.

После 2013 никому ни копейки не давал.

То есть вы признали, что после 2013 года стало лучше и взятки давать не надо.
А до этого давали взятки.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1754
З нами з: 31.08.09
Подякував: 134 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:44

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:А вы честный предприниматель и взяток никогда не давали ?
Судя из вашего сообщения, давали взятки, ещё и как.

После 2013 никому ни копейки не давал.

То есть вы признали, что после 2013 года стало лучше и взятки давать не надо.
А до этого давали взятки.[/quote]

1. Я вас попросил показать это сообщение из которого вы сделали такой вывод.

2. Если я не даю взяток, это не означает что стало лучше. Подумайте на досуге над этим.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29025
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2848 раз.
Подякували: 4680 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:57

  kingkongovets написав:
_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое?
Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?


больной вопрос)
перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест
дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен
тарифы дело десятое

а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством районов и общаемся
тротуары, освещение, камеры - такое

Так все-таки, тарифы для юрлиц или физлиц?
И есть ли у Вас случаи когда Вы платите по тарифам для физлиц?
Особенно интересует статья по обслуживанию дома/территории, вода, тепло, электрика.
Можно в личку. Спасибо
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 18 лис, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3257
З нами з: 09.02.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:02

  zzzzzz написав:
1. Я вас попросил показать это сообщение из которого вы сделали такой вывод.

2. Если я не даю взяток, это не означает что стало лучше. Подумайте на досуге над этим.

"Тоже мне бином ньютона" (с) авторство сами найдёте.
Вы до 2013 давали взятки, значит без этого вы свой бизнес не представляли. Что и показал ваш вопрос ККЦ.
А после 2013 года вы перестали давать взятки и не потому что вы такой весь принципиальный, а потому что отпала в этом необходимость.
Подумайте над этим на досуге.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1754
З нами з: 31.08.09
Подякував: 134 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:05

  Прохожий написав:Оранжевый-хит сезона
уня, с женой уже развелся?
субсидию на 120м2 в голосеево уже оформил?

ещё нет, консультируюсь с адвокатами по субсидиям... они говорят что в этом году нет смысла так как приобретали автомобили...
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 19334
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2755275627572758>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1201, 1202, 1203
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12026 2116608
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лис, 2018 22:34
l66
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1437
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 307
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.