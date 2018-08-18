Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое? Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?
больной вопрос) перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен тарифы дело десятое
а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством районов и общаемся тротуары, освещение, камеры - такое
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 18 лис, 2018 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое? Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?
больной вопрос) перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен тарифы дело десятое
а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством района и общаемся тротуары, освещение, камеры - такое
Надеюсь вы как сознательный и законопослушный гражданин никогда не даете взяток монополистам ?
_Mykola_ написав:Интересно, а по каким тарифам Вы платите коммуналку после переведения в нежилое? Обслуживание дома и территории, вода, электрика, отопление и пр?
больной вопрос) перезаключение договоров с естественными монополистами - тот еще квест дело не в тарифах, дело в геморе с перезаключением договоров, вам отключают э/э и воду пока договор не перезаключен тарифы дело десятое
а вообще кроме тарифов масса поводов пообщаться с руководством районов и общаемся тротуары, освещение, камеры - такое
Так все-таки, тарифы для юрлиц или физлиц? И есть ли у Вас случаи когда Вы платите по тарифам для физлиц? Особенно интересует статья по обслуживанию дома/территории, вода, тепло, электрика. Можно в личку. Спасибо
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 18 лис, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав: 1. Я вас попросил показать это сообщение из которого вы сделали такой вывод.
2. Если я не даю взяток, это не означает что стало лучше. Подумайте на досуге над этим.
"Тоже мне бином ньютона" (с) авторство сами найдёте. Вы до 2013 давали взятки, значит без этого вы свой бизнес не представляли. Что и показал ваш вопрос ККЦ. А после 2013 года вы перестали давать взятки и не потому что вы такой весь принципиальный, а потому что отпала в этом необходимость. Подумайте над этим на досуге.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах