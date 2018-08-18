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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:06
pesikot написав: zzzzzz написав:
1. Я вас попросил показать это сообщение из которого вы сделали такой вывод.
2. Если я не даю взяток, это не означает что стало лучше. Подумайте на досуге над этим.
"Тоже мне бином ньютона" (с) авторство сами найдёте.
Вы до 2013 давали взятки, значит без этого вы свой бизнес не представляли. Что и показал ваш вопрос ККЦ.
А после 2013 года вы перестали давать взятки и не потому что вы такой весь принципиальный, а потому что отпала в этом необходимость.
Подумайте над этим на досуге.
Вы перестали пить коньяк по утрам, отвечайте только да или нет. (С) авторство найдёте
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:06
_Mykola_ написав:Так все-таки, тарифы для юрлиц или физлиц?
И есть ли у Вас случаи когда Вы платите по тарифам для физлиц?
Особенно интересует статья по обслуживанию дома/территории, вода, тепло, электрика.
Можно в личку. Спасибо
прямые договоры от лица собственника (физлица) с керуючими компаниями, киевкоммунсервисом (вывоз мусора), водоканалом, киевэнерго
плачу по тарифам нежилого фонда как физлицо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:11
Оранжевый-хит сезона написав:
Вы перестали пить коньяк по утрам, отвечайте только да или нет. (С) авторство найдёте
Кто о чём, а алкаш о коньяке по утрам
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:14
pesikot написав: zzzzzz написав:
1. Я вас попросил показать это сообщение из которого вы сделали такой вывод.
2. Если я не даю взяток, это не означает что стало лучше. Подумайте на досуге над этим.
"Тоже мне бином ньютона" (с) авторство сами найдёте.
Вы до 2013 давали взятки, значит без этого вы свой бизнес не представляли. Что и показал ваш вопрос ККЦ.
А после 2013 года вы перестали давать взятки и не потому что вы такой весь принципиальный, а потому что отпала в этом необходимость.
Подумайте над этим на досуге.
Спасибо за конструктивную дискусию. Ваши манипуляции приберегите для другой аудитории.
Взятки прекращают давать по разным причинам. Вы для начала разберитесь почему прекращают их давать не оттого что стало лучше, а оттого что стало еще хуже.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:15
Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав:Оранжевый-хит сезона
уня, с женой уже развелся?
субсидию на 120м2 в голосеево уже оформил?
ещё нет, консультируюсь с адвокатами по субсидиям... они говорят что в этом году нет смысла так как приобретали автомобили...
Нужно было брать евробляху. И машина и субсидия!
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UA
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:17
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав:Оранжевый-хит сезона
уня, с женой уже развелся?
субсидию на 120м2 в голосеево уже оформил?
ещё нет, консультируюсь с адвокатами по субсидиям... они говорят что в этом году нет смысла так как приобретали автомобили...
Нужно было брать евробляху. И машина и субсидия!
есть ещё над чем поработать!
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:23
Оранжевый-хит сезона написав:
я так понимаю что вы не более трёх книг в жизни прочитали
Не судите о других людях по себе
Потому что, вы точно эту книгу не читали. А просто где-то прочитали красивую цитату
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:56
pesikot написав: Оранжевый-хит сезона написав:
я так понимаю что вы не более трёх книг в жизни прочитали
Не судите о других людях по себе
Потому что, вы точно эту книгу не читали. А просто где-то прочитали красивую цитату
Что, совсем плохо в Чернигове стало. Как там рынок недвижимости, растет? Макдональдс ещё не закрылся?
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