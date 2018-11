Додано: Нед 18 лис, 2018 21:06

_Mykola_ написав: Так все-таки, тарифы для юрлиц или физлиц?

И есть ли у Вас случаи когда Вы платите по тарифам для физлиц?

Особенно интересует статья по обслуживанию дома/территории, вода, тепло, электрика.

Можно в личку. Спасибо



прямые договоры от лица собственника (физлица) с керуючими компаниями, киевкоммунсервисом (вывоз мусора), водоканалом, киевэнерго

плачу по тарифам нежилого фонда как физлицо прямые договоры от лица собственника (физлица) с керуючими компаниями, киевкоммунсервисом (вывоз мусора), водоканалом, киевэнергоплачу по тарифам нежилого фонда как физлицо

