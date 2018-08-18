Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Так все-таки, тарифы для юрлиц или физлиц? И есть ли у Вас случаи когда Вы платите по тарифам для физлиц? Особенно интересует статья по обслуживанию дома/территории, вода, тепло, электрика. Можно в личку. Спасибо
прямые договоры от лица собственника (физлица) с керуючими компаниями, киевкоммунсервисом (вывоз мусора), водоканалом, киевэнерго плачу по тарифам нежилого фонда как физлицо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав: 1. Я вас попросил показать это сообщение из которого вы сделали такой вывод.
2. Если я не даю взяток, это не означает что стало лучше. Подумайте на досуге над этим.
"Тоже мне бином ньютона" (с) авторство сами найдёте. Вы до 2013 давали взятки, значит без этого вы свой бизнес не представляли. Что и показал ваш вопрос ККЦ. А после 2013 года вы перестали давать взятки и не потому что вы такой весь принципиальный, а потому что отпала в этом необходимость. Подумайте над этим на досуге.
Спасибо за конструктивную дискусию. Ваши манипуляции приберегите для другой аудитории. Взятки прекращают давать по разным причинам. Вы для начала разберитесь почему прекращают их давать не оттого что стало лучше, а оттого что стало еще хуже.