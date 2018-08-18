Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:...я постоял и послушал разговоры группки людей со списком, стоящих возле Аркады. Молодежь, с огоньком в глазах и предвкушением будущего призрачного своего жилья, в котором они надеются жить без запахов, как на ПОХе, и не в хруще с родителями. Посмотрел на себя со стороны и почувствовал паразитом, который пытается влезть между людьми, которым нужно свое жилье, чтобы там жить и растить детей, и их мечтой. Подумал, что мне деньги не настолько нужны, и не поехал бронировать.
Влад, вот просто веру в людей возвращаете. Искреннее уважение за такие мысли.