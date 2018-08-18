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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2756275727582759

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:47

  Vlad442 написав:...я постоял и послушал разговоры группки людей со списком, стоящих возле Аркады. Молодежь, с огоньком в глазах и предвкушением будущего призрачного своего жилья, в котором они надеются жить без запахов, как на ПОХе, и не в хруще с родителями.
Посмотрел на себя со стороны и почувствовал паразитом, который пытается влезть между людьми, которым нужно свое жилье, чтобы там жить и растить детей, и их мечтой. Подумал, что мне деньги не настолько нужны, и не поехал бронировать.


Влад, вот просто веру в людей возвращаете. Искреннее уважение за такие мысли.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:22

"Шесть человек выжили при падении лифта с 95 этажа в небоскребе в Чикаго "
https://lb.ua/world/2018/11/19/412761_s ... denii.html

Реальная жесть...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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