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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2756275727582759

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1190
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
253
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
187
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
220
Якість будівництва
16%
185
Всього голосів : 1190
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:28

  Прохожий написав:"Шесть человек выжили при падении лифта с 95 этажа в небоскребе в Чикаго "
https://lb.ua/world/2018/11/19/412761_s ... denii.html

Реальная жесть...

Так а че - жесть? Никто ж не пострадал. Системы торможения отработали. Хорошо что падал с 95го этажа - было место для тормозного пути. Падал бы с 20го - возможно все бы закончилось не так хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:44

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:"Шесть человек выжили при падении лифта с 95 этажа в небоскребе в Чикаго "
https://lb.ua/world/2018/11/19/412761_s ... denii.html

Реальная жесть...

Так а че - жесть? Никто ж не пострадал. Системы торможения отработали. Хорошо что падал с 95го этажа - было место для тормозного пути. Падал бы с 20го - возможно все бы закончилось не так хорошо.


Системы торможения должны срабатывать сразу как пропадает натяжение троса .
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:48

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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