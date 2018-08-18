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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:28
Так а че - жесть? Никто ж не пострадал. Системы торможения отработали. Хорошо что падал с 95го этажа - было место для тормозного пути. Падал бы с 20го - возможно все бы закончилось не так хорошо.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:44
airmax78 написав:
Так а че - жесть? Никто ж не пострадал. Системы торможения отработали. Хорошо что падал с 95го этажа - было место для тормозного пути. Падал бы с 20го - возможно все бы закончилось не так хорошо.
Системы торможения должны срабатывать сразу как пропадает натяжение троса .
Живите своим умом!
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:48
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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