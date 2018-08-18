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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2757275827592760>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1190
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
253
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
187
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
220
Якість будівництва
16%
185
Всього голосів : 1190
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:28

  Прохожий написав:"Шесть человек выжили при падении лифта с 95 этажа в небоскребе в Чикаго "
https://lb.ua/world/2018/11/19/412761_s ... denii.html

Реальная жесть...

Так а че - жесть? Никто ж не пострадал. Системы торможения отработали. Хорошо что падал с 95го этажа - было место для тормозного пути. Падал бы с 20го - возможно все бы закончилось не так хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:44

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:"Шесть человек выжили при падении лифта с 95 этажа в небоскребе в Чикаго "
https://lb.ua/world/2018/11/19/412761_s ... denii.html

Реальная жесть...

Так а че - жесть? Никто ж не пострадал. Системы торможения отработали. Хорошо что падал с 95го этажа - было место для тормозного пути. Падал бы с 20го - возможно все бы закончилось не так хорошо.


Системы торможения должны срабатывать сразу как пропадает натяжение троса .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:48

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:04

  kingkongovets написав:Зображення


Разумное решение девочки с топором, улица была названа с явным нарушением законодательства, не проводились общественные слушания.
Шутка.
Подпись к фото фейк, пропагандисты сейчас редко пользуются гуглом. В Николаеве никогда не было улицы Гитлера.
Девушка снимающая табличку с дома делала это в Одессе на улице Екатерининской. Запечатлел этот момент в 1944 году фотограф ТАСС Марк Редькин.

Кстати историческое название Екатерининская вызывает опять зуд у любителей переименований. На этот счет горсоветом утверждена официальная отмазка, что улица названа в честь святой Екатерины, а не царицы.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:16

  freeze написав:Подпись к фото фейк, пропагандисты сейчас редко пользуются гуглом. В Николаеве никогда не было улицы Гитлера.
Девушка снимающая табличку с дома делала это в Одессе на улице Екатерининской. Запечатлел этот момент в 1944 году фотограф ТАСС Марк Редькин.

Кстати историческое название Екатерининская вызывает опять зуд у любителей переименований. На этот счет горсоветом утверждена официальная отмазка, что улица названа в честь святой Екатерины, а не царицы.


от того шо фото было сделано не в николаеве смысл изменился?
мне вот интересно - противники переименований к мобильным телефонам, интернету, другим новшествам тоже так же тяжело привыкают?
или тут шото личное?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:17

  zzzzzz написав:Жители ЖК "Европейский" в Одессе, которые добиваются включения котельной в своем доме путем перекрытия дорог, устроили еще одну акцию и блокировали оживленную Николаевскую дорогу.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/18/7198586/

Одесса-это далеко и теплее.

В Киеве жители ул. Зоологической перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

https://112.ua/obshchestvo/v-kieve-zhiteli-ul-zoologicheskoy-perekryli-dorogu-iz-za-otsutstviya-otopleniya-470232.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:34

ЖБЛовцы митинг организовывают.

Уважаемые инвесторы! 23.11.18. в 10.00 под КМДА состоится митинг!!! Всё согласовано и цивилизованно. Митинг официально зарегистрирован. Приходите, необходимо показать, что нам не безразлична судьба наших квартир, которых по всем маркерам на сегодняшний день, нам не дождаться в 2019-м, если не будут предприняты соответствующие меры. Митинг обязательно должен быть массовым тогда от него будет результат!


Заявлено официально при регистрации 50, но чем нас больше будет, тем лучше. На Владимирской обещают 3й квартал 19-го. Но по факту, не раньше 2020. И Вам хорошего вечера!


http://forum.domik.ua/sagajdaka-101-t21167-6420.html
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:37

  kingkongovets написав:мне вот интересно - противники переименований к мобильным телефонам, интернету, другим новшествам тоже так же тяжело привыкают?
или тут шото личное?


Я не противник переименований, наоборот, я бы вернул всем улицам их исторические названия, и закрыл тему навсегда.
Единственное исключение, процесс декоммунизации, очень правильный процесс, новое название улицы должно в этом случае выбираться путем опроса только тех, кто живет на этой улице, это элементарно сделать, есть много активных людей, надо чуть подправить законодательство. Психически здоровый человек захочет жить на улице Ясной, Солнечной, Платановой, а не на улице имени Голденсрака какого-нибудь.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:49

Всё, четыре часа идет сильный косой дождь, и начинают прокапывать уже панорамные конструкции, откуда-то с верхнего соседа сочится, мать их конструкторов задери.
А дождь еще до ночи будет идти.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:51

freeze
а у нас снег лежит, прошлой ночью было -8
Живите своим умом!
zzzzzz
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