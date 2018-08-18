Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Разумное решение девочки с топором, улица была названа с явным нарушением законодательства, не проводились общественные слушания. Шутка. Подпись к фото фейк, пропагандисты сейчас редко пользуются гуглом. В Николаеве никогда не было улицы Гитлера. Девушка снимающая табличку с дома делала это в Одессе на улице Екатерининской. Запечатлел этот момент в 1944 году фотограф ТАСС Марк Редькин.
Кстати историческое название Екатерининская вызывает опять зуд у любителей переименований. На этот счет горсоветом утверждена официальная отмазка, что улица названа в честь святой Екатерины, а не царицы.
freeze написав:Подпись к фото фейк, пропагандисты сейчас редко пользуются гуглом. В Николаеве никогда не было улицы Гитлера. Девушка снимающая табличку с дома делала это в Одессе на улице Екатерининской. Запечатлел этот момент в 1944 году фотограф ТАСС Марк Редькин.
Кстати историческое название Екатерининская вызывает опять зуд у любителей переименований. На этот счет горсоветом утверждена официальная отмазка, что улица названа в честь святой Екатерины, а не царицы.
от того шо фото было сделано не в николаеве смысл изменился? мне вот интересно - противники переименований к мобильным телефонам, интернету, другим новшествам тоже так же тяжело привыкают? или тут шото личное?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Уважаемые инвесторы! 23.11.18. в 10.00 под КМДА состоится митинг!!! Всё согласовано и цивилизованно. Митинг официально зарегистрирован. Приходите, необходимо показать, что нам не безразлична судьба наших квартир, которых по всем маркерам на сегодняшний день, нам не дождаться в 2019-м, если не будут предприняты соответствующие меры. Митинг обязательно должен быть массовым тогда от него будет результат!
Заявлено официально при регистрации 50, но чем нас больше будет, тем лучше. На Владимирской обещают 3й квартал 19-го. Но по факту, не раньше 2020. И Вам хорошего вечера!
kingkongovets написав:мне вот интересно - противники переименований к мобильным телефонам, интернету, другим новшествам тоже так же тяжело привыкают? или тут шото личное?
Я не противник переименований, наоборот, я бы вернул всем улицам их исторические названия, и закрыл тему навсегда. Единственное исключение, процесс декоммунизации, очень правильный процесс, новое название улицы должно в этом случае выбираться путем опроса только тех, кто живет на этой улице, это элементарно сделать, есть много активных людей, надо чуть подправить законодательство. Психически здоровый человек захочет жить на улице Ясной, Солнечной, Платановой, а не на улице имени Голденсрака какого-нибудь.