Додано: Пон 19 лис, 2018 14:12

Рыба-сом написав: Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"? Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?

Насколько я понимаю, панорамные конструкции - это единое инженерное решение от верхних этажей до самого нижнего. Несущие балки для них не прерываются между этажами, а скреплены между собой в единое целое. Монолитный пол на каждом этаже примыкает к такой конструкции, не прерывая ее несущие элементы. И примыкает не намертво, а имеется очень маленький технологический люфт в пару миллиметров, возможно на случай расширения при нагревании и наоборот. Могу ошибаться, но как-то так мне объяснили.И при наличии проблемы с протеканием на каком-то этаже, начинаются проблемы и на всех этажах ниже.Не совсем катастрофически всё это, просто при очень долговременном косом дожде это происходит. В этом году вроде второй раз всего, и началось лет через 5-7 после ввода дома в эксплуатацию.