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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:55
freeze написав:
Всё, четыре часа идет сильный косой дождь, и начинают прокапывать уже панорамные конструкции, откуда-то с верхнего соседа сочится, мать их конструкторов задери.
А дождь еще до ночи будет идти.
Вопрос к экспертам: неоднократно видел как нижнюю часть панорамного окна перекрывает нехилая батарея (это по проекту так). Т.е. и вида нету в этой части окна, и выглядит с улицы не айс.
Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:59
Окна в пол продаются лучше
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:12
Рыба-сом написав:
Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?
Насколько я понимаю, панорамные конструкции - это единое инженерное решение от верхних этажей до самого нижнего. Несущие балки для них не прерываются между этажами, а скреплены между собой в единое целое. Монолитный пол на каждом этаже примыкает к такой конструкции, не прерывая ее несущие элементы. И примыкает не намертво, а имеется очень маленький технологический люфт в пару миллиметров, возможно на случай расширения при нагревании и наоборот. Могу ошибаться, но как-то так мне объяснили.
И при наличии проблемы с протеканием на каком-то этаже, начинаются проблемы и на всех этажах ниже.
Не совсем катастрофически всё это, просто при очень долговременном косом дожде это происходит. В этом году вроде второй раз всего, и началось лет через 5-7 после ввода дома в эксплуатацию.
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freeze
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:16
Рыба-сом написав: freeze написав:
Всё, четыре часа идет сильный косой дождь, и начинают прокапывать уже панорамные конструкции, откуда-то с верхнего соседа сочится, мать их конструкторов задери.
А дождь еще до ночи будет идти.
Вопрос к экспертам: неоднократно видел как нижнюю часть панорамного окна перекрывает нехилая батарея (это по проекту так). Т.е. и вида нету в этой части окна, и выглядит с улицы не айс.
Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?
При наличии сильного зуда -- эту батарею можно заменить на "внутрипольный" конвектор.
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