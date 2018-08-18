Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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freeze написав:Всё, четыре часа идет сильный косой дождь, и начинают прокапывать уже панорамные конструкции, откуда-то с верхнего соседа сочится, мать их конструкторов задери. А дождь еще до ночи будет идти.
Вопрос к экспертам: неоднократно видел как нижнюю часть панорамного окна перекрывает нехилая батарея (это по проекту так). Т.е. и вида нету в этой части окна, и выглядит с улицы не айс. Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?
Рыба-сом написав:Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?
Насколько я понимаю, панорамные конструкции - это единое инженерное решение от верхних этажей до самого нижнего. Несущие балки для них не прерываются между этажами, а скреплены между собой в единое целое. Монолитный пол на каждом этаже примыкает к такой конструкции, не прерывая ее несущие элементы. И примыкает не намертво, а имеется очень маленький технологический люфт в пару миллиметров, возможно на случай расширения при нагревании и наоборот. Могу ошибаться, но как-то так мне объяснили. И при наличии проблемы с протеканием на каком-то этаже, начинаются проблемы и на всех этажах ниже. Не совсем катастрофически всё это, просто при очень долговременном косом дожде это происходит. В этом году вроде второй раз всего, и началось лет через 5-7 после ввода дома в эксплуатацию.
freeze написав:Всё, четыре часа идет сильный косой дождь, и начинают прокапывать уже панорамные конструкции, откуда-то с верхнего соседа сочится, мать их конструкторов задери. А дождь еще до ночи будет идти.
Вопрос к экспертам: неоднократно видел как нижнюю часть панорамного окна перекрывает нехилая батарея (это по проекту так). Т.е. и вида нету в этой части окна, и выглядит с улицы не айс. Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?
При наличии сильного зуда -- эту батарею можно заменить на "внутрипольный" конвектор.
Рыба-сом написав:Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?
Насколько я понимаю, панорамные конструкции - это единое инженерное решение от верхних этажей до самого нижнего. Несущие балки для них не прерываются между этажами, а скреплены между собой в единое целое. Монолитный пол на каждом этаже примыкает к такой конструкции, не прерывая ее несущие элементы. И примыкает не намертво, а имеется очень маленький технологический люфт в пару миллиметров, возможно на случай расширения при нагревании и наоборот. Могу ошибаться, но как-то так мне объяснили. И при наличии проблемы с протеканием на каком-то этаже, начинаются проблемы и на всех этажах ниже. Не совсем катастрофически всё это, просто при очень долговременном косом дожде это происходит. В этом году вроде второй раз всего, и началось лет через 5-7 после ввода дома в эксплуатацию.
Ну, я сие видел даже там, где панорамное остекление несплошное (4-этажные Ылитные дома на Оболонской набережной в первой линии)
В Одессе это Морская Симфония и многоэтажный долгострой под санаторием Россия. Тем более у нас хорошая солнечная погода месяцев пять в году, а в остальное время как там бедным людям в таких домах жить, сырость, ветруган, волн таких мощных вроде нет, хотя высокие тоже бывают, но брызги могут лететь высоко вверх.
В Одессе это Морская Симфония и многоэтажный долгострой под санаторием Россия. Тем более у нас хорошая солнечная погода месяцев пять в году, а в остальное время как там бедным людям в таких домах жить, сырость, ветруган, волн таких мощных вроде нет, хотя высокие тоже бывают, но брызги могут лететь высоко вверх.
Проблема с остеклением балконов решилась естественным путем )))
freeze написав:Всё, четыре часа идет сильный косой дождь, и начинают прокапывать уже панорамные конструкции, откуда-то с верхнего соседа сочится, мать их конструкторов задери. А дождь еще до ночи будет идти.
Вопрос к экспертам: неоднократно видел как нижнюю часть панорамного окна перекрывает нехилая батарея (это по проекту так). Т.е. и вида нету в этой части окна, и выглядит с улицы не айс. Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?