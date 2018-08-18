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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2758275927602761>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1190
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
253
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
187
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
220
Якість будівництва
16%
185
Всього голосів : 1190
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:55

  freeze написав:Всё, четыре часа идет сильный косой дождь, и начинают прокапывать уже панорамные конструкции, откуда-то с верхнего соседа сочится, мать их конструкторов задери.
А дождь еще до ночи будет идти.

Вопрос к экспертам: неоднократно видел как нижнюю часть панорамного окна перекрывает нехилая батарея (это по проекту так). Т.е. и вида нету в этой части окна, и выглядит с улицы не айс.
Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Окна в пол продаются лучше
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:12

  Рыба-сом написав:Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?


Насколько я понимаю, панорамные конструкции - это единое инженерное решение от верхних этажей до самого нижнего. Несущие балки для них не прерываются между этажами, а скреплены между собой в единое целое. Монолитный пол на каждом этаже примыкает к такой конструкции, не прерывая ее несущие элементы. И примыкает не намертво, а имеется очень маленький технологический люфт в пару миллиметров, возможно на случай расширения при нагревании и наоборот. Могу ошибаться, но как-то так мне объяснили.
И при наличии проблемы с протеканием на каком-то этаже, начинаются проблемы и на всех этажах ниже.
Не совсем катастрофически всё это, просто при очень долговременном косом дожде это происходит. В этом году вроде второй раз всего, и началось лет через 5-7 после ввода дома в эксплуатацию.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:16

  Рыба-сом написав:
  freeze написав:Всё, четыре часа идет сильный косой дождь, и начинают прокапывать уже панорамные конструкции, откуда-то с верхнего соседа сочится, мать их конструкторов задери.
А дождь еще до ночи будет идти.

Вопрос к экспертам: неоднократно видел как нижнюю часть панорамного окна перекрывает нехилая батарея (это по проекту так). Т.е. и вида нету в этой части окна, и выглядит с улицы не айс.
Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?

При наличии сильного зуда -- эту батарею можно заменить на "внутрипольный" конвектор.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:33

У Києві з 20 листопада рятувальники проведуть масштабні навчання з увімкненням сирени та застосуванням великої кількості рятувальної техніки

https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_z ... hniki.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:40

  freeze написав:
  Рыба-сом написав:Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?


Насколько я понимаю, панорамные конструкции - это единое инженерное решение от верхних этажей до самого нижнего. Несущие балки для них не прерываются между этажами, а скреплены между собой в единое целое. Монолитный пол на каждом этаже примыкает к такой конструкции, не прерывая ее несущие элементы. И примыкает не намертво, а имеется очень маленький технологический люфт в пару миллиметров, возможно на случай расширения при нагревании и наоборот. Могу ошибаться, но как-то так мне объяснили.
И при наличии проблемы с протеканием на каком-то этаже, начинаются проблемы и на всех этажах ниже.
Не совсем катастрофически всё это, просто при очень долговременном косом дожде это происходит. В этом году вроде второй раз всего, и началось лет через 5-7 после ввода дома в эксплуатацию.

Ну, я сие видел даже там, где панорамное остекление несплошное (4-этажные Ылитные дома на Оболонской набережной в первой линии)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:10

Да, стремно все-таки совсем близко строить к морю.

https://www.youtube.com/watch?v=o7oHaKoanoc

В Одессе это Морская Симфония и многоэтажный долгострой под санаторием Россия. Тем более у нас хорошая солнечная погода месяцев пять в году, а в остальное время как там бедным людям в таких домах жить, сырость, ветруган, волн таких мощных вроде нет, хотя высокие тоже бывают, но брызги могут лететь высоко вверх.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:22

  freeze написав:Да, стремно все-таки совсем близко строить к морю.

https://www.youtube.com/watch?v=o7oHaKoanoc

В Одессе это Морская Симфония и многоэтажный долгострой под санаторием Россия. Тем более у нас хорошая солнечная погода месяцев пять в году, а в остальное время как там бедным людям в таких домах жить, сырость, ветруган, волн таких мощных вроде нет, хотя высокие тоже бывают, но брызги могут лететь высоко вверх.



Проблема с остеклением балконов решилась естественным путем )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:сё, четыре часа идет сильный косой дождь


А вот косая волна...

Гигантские волны смыли балконы жилого дома.

https://korrespondent.net/lifestyle/403 ... yloho-doma

Обратите внимание, остекление балконов даже там хаотичное....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:26

  Рыба-сом написав:
  freeze написав:Всё, четыре часа идет сильный косой дождь, и начинают прокапывать уже панорамные конструкции, откуда-то с верхнего соседа сочится, мать их конструкторов задери.
А дождь еще до ночи будет идти.

Вопрос к экспертам: неоднократно видел как нижнюю часть панорамного окна перекрывает нехилая батарея (это по проекту так). Т.е. и вида нету в этой части окна, и выглядит с улицы не айс.
Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?

Лишняя манипуляция увеличивает смету.
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