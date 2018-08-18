Кто в Испании работает на стройках?
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Додано: Пон 19 лис, 2018 16:30
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:22
Начинаю соглашаться, что Киев-дорогой город. В нём будет всё дорого. Даже трамваи...по 2 000 000 долларов за штуку!!!
568 632 000/28/10 = 2 030 000 долл/штука!!!
Для сравнения
Но всего 2,5 года назад
Если трамвай для пересичного так дорожает ввалюте, что говорить за недвигу. Без трамвая-можно. А без жилья-никак.
P.S. Виталя и Ко-"всего" за 2,5 года нашли способ как откат сделать в размере 50%
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