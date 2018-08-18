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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2758275927602761

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1190
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
253
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
187
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
220
Якість будівництва
16%
185
Всього голосів : 1190
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:30

  Чукча2 написав:Обратите внимание, остекление балконов даже там хаотичное....

Кто в Испании работает на стройках?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Кто в Испании работает на стройках?


Чукчи.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:22

Начинаю соглашаться, что Киев-дорогой город. В нём будет всё дорого. Даже трамваи...по 2 000 000 долларов за штуку!!!
22 января пройдет аукцион в тендере на закупку 10 новых трамваев. На 26-метровые вагоны КП «Київпастранс» готов потратить 568 632 000 грн.
https://golos.ua/i/648708
568 632 000/28/10 = 2 030 000 долл/штука!!!

Для сравнения
«Запорожье — 4,33 млн за один кузов, Одесса где-то порядка пяти миллионов, ну а Харьков — 8,4 млн — за те же самые кузовы.

http://www.mediaport.ua/novyy-harkovskiy-tramvay-vnutri-i-snaruzhi

Но всего 2,5 года назад
Таким образом, за один трамвайный вагон Pesa 71-414K цена для Киева получилась около 1,15 млн €.

http://autoconsulting.ua/article.php?sid=35703

Если трамвай для пересичного так дорожает ввалюте, что говорить за недвигу. Без трамвая-можно. А без жилья-никак.
P.S. Виталя и Ко-"всего" за 2,5 года нашли способ как откат сделать в размере 50%
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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