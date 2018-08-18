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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27592760276127622763>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1193
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
254
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
187
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
221
Якість будівництва
16%
186
Всього голосів : 1193
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:30

  Чукча2 написав:Обратите внимание, остекление балконов даже там хаотичное....

Кто в Испании работает на стройках?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Кто в Испании работает на стройках?


Чукчи.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:22

Начинаю соглашаться, что Киев-дорогой город. В нём будет всё дорого. Даже трамваи...по 2 000 000 долларов за штуку!!!
22 января пройдет аукцион в тендере на закупку 10 новых трамваев. На 26-метровые вагоны КП «Київпастранс» готов потратить 568 632 000 грн.
https://golos.ua/i/648708
568 632 000/28/10 = 2 030 000 долл/штука!!!

Для сравнения
«Запорожье — 4,33 млн за один кузов, Одесса где-то порядка пяти миллионов, ну а Харьков — 8,4 млн — за те же самые кузовы.

http://www.mediaport.ua/novyy-harkovskiy-tramvay-vnutri-i-snaruzhi

Но всего 2,5 года назад
Таким образом, за один трамвайный вагон Pesa 71-414K цена для Киева получилась около 1,15 млн €.

http://autoconsulting.ua/article.php?sid=35703

Если трамвай для пересичного так дорожает ввалюте, что говорить за недвигу. Без трамвая-можно. А без жилья-никак.
P.S. Виталя и Ко-"всего" за 2,5 года нашли способ как откат сделать в размере 50%
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:568 632 000/28/10 = 2 030 000 долл/штука!!!

До аукциона еще два месяца, какой будет курс - хз, а вы уже все посчитали, без аукциона без тендера, по текущему курсу. И ни ссылки на Прозорро, просто шото там в газете.
  Serg-ik написав:Для сравнения

А вы почитайте для сравнения. Тот Харьковский - 26 сидячих мест, то что собрались закупить - не меньше 60
  Serg-ik написав:P.S. Виталя и Ко-"всего" за 2,5 года нашли способ как откат сделать в размере 50%

Еще даже тендера не было, но откат вы уже посчитали
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:39

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Начинаю соглашаться, что Киев-дорогой город. В нём будет всё дорого. Даже трамваи...по 2 000 000 долларов за штуку!!!
22 января пройдет аукцион в тендере на закупку 10 новых трамваев. На 26-метровые вагоны КП «Київпастранс» готов потратить 568 632 000 грн.
https://golos.ua/i/648708
568 632 000/28/10 = 2 030 000 долл/штука!!!

Для сравнения
«Запорожье — 4,33 млн за один кузов, Одесса где-то порядка пяти миллионов, ну а Харьков — 8,4 млн — за те же самые кузовы.

http://www.mediaport.ua/novyy-harkovskiy-tramvay-vnutri-i-snaruzhi

Но всего 2,5 года назад
Таким образом, за один трамвайный вагон Pesa 71-414K цена для Киева получилась около 1,15 млн €.

http://autoconsulting.ua/article.php?sid=35703

Если трамвай для пересичного так дорожает ввалюте, что говорить за недвигу. Без трамвая-можно. А без жилья-никак.
P.S. Виталя и Ко-"всего" за 2,5 года нашли способ как откат сделать в размере 50%


не владею инфой полностью, но:

1) в харькове и запорожье похоже обычный шлак производства татра-юг (днепр) с у*** салонами и просто модными масками, они не низкопольные
2) разрекламированные львовские электроны безбожно пилят рельсы + львовяне не выдерживают сроки
3) песы изначально строились для питера (на синие питерские ливреи не обращали внимания?), они отказные и похоже их удалось купить очень выгодно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:47

Serg-ik

https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA- ... 1-000423-a

Год назад 40 трамваев закупили по такой цене.

http://nashigroshi.org/2017/08/29/polsk ... loho-roku/

Мне кажется там не будет зради
Как сообщалось, Киевский горсовет в апреле текущего года согласовал привлечение EUR50 млн кредита коммунальным предприятием "Киевпастранс" от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку трамваев, троллейбусов и вагонов фуникулера.

По условиям соглашения, процентная ставка не превысит 2,5% годовых, срок привлечения средств от пяти до 22 лет со времени последней выборки транша.

Бенефициаром проекта является КП "Киевпастранс". Все тендеры будут проводиться по правилам ЕС и ЕИБ. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3097605
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:54

  Faceless написав:А вы почитайте для сравнения. Тот Харьковский - 26 сидячих мест, то что собрались закупить - не меньше 60


Чем больше сидячих мест, тем меньше стоячих, причем меньше и общей человеко-вместимости.
Я скажу, что в Одессе трамвайный парк сильно обновили за последние годы, много Ылитных трамваев стало, по крайне мере внешне визуально.
А недавно я испытал чувство глубокого удовлетворения, когда на каком-то модном тоже Ылитном троллейбусе, водитель опустил подножки, вышел из салона, закрепил что-то, и инвалид в коляске выехал на улицу. Первый раз в жизни такое увидел.
Хотя подумал, может это у нас провинциалов неожиданно так удивило с инвалидом, а в столице это обыденное явление.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 19 лис, 2018 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:58

  Рыба-сом написав:
  freeze написав:Всё, четыре часа идет сильный косой дождь, и начинают прокапывать уже панорамные конструкции, откуда-то с верхнего соседа сочится, мать их конструкторов задери.
А дождь еще до ночи будет идти.

Вопрос к экспертам: неоднократно видел как нижнюю часть панорамного окна перекрывает нехилая батарея (это по проекту так). Т.е. и вида нету в этой части окна, и выглядит с улицы не айс.
Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?


Делают и так, и этак, и даже через этаж, то так, то этак :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Год назад 40 трамваев закупили по такой цене.

намёк понял: откат в 50% освоили не 2,5 года назад, а полтора
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
  Faceless написав:А вы почитайте для сравнения. Тот Харьковский - 26 сидячих мест, то что собрались закупить - не меньше 60


Чем больше сидячих мест, тем меньше стоячих, причем меньше и общей человеко-вместимости.
Я скажу, что в Одессе трамвайный парк сильно обновили за последние годы, много Ылитных трамваев стало, по крайне мере внешне визуально.
А недавно я испытал чувство глубокого удовлетворения, когда на каком-то модном тоже Ылитном троллейбусе, водитель опустил подножки, вышел из салона, закрепил что-то, и инвалид в коляске выехал на улицу. Первый раз в жизни такое увидел.
Хотя подумал, может это у нас провинциалов неожиданно так удивило с инвалидом, а в столице это обыденное явление.


все троллейбусы богдан и автобусы маз с мерседесовскими моторами такое умеют, они еще и наклоняются при погрузке инвалидов, трамваи тоже имеют такие трапы
а трамваи в одессе - г***о, вы просто внутри не были или вам сравнить не с чем, маска на морде то таке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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