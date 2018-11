Додано: Пон 19 лис, 2018 17:39

Serg-ik написав: Начинаю соглашаться, что Киев-дорогой город. В нём будет всё дорого. Даже трамваи...по 2 000 000 долларов за штуку!!!

22 января пройдет аукцион в тендере на закупку 10 новых трамваев. На 26-метровые вагоны КП «Київпастранс» готов потратить 568 632 000 грн. https://golos.ua/i/648708

568 632 000/28/10 = 2 030 000 долл/штука!!!



Для сравнения

«Запорожье — 4,33 млн за один кузов, Одесса где-то порядка пяти миллионов, ну а Харьков — 8,4 млн — за те же самые кузовы.

http://www.mediaport.ua/novyy-harkovskiy-tramvay-vnutri-i-snaruzhi



Но всего 2,5 года назад

Таким образом, за один трамвайный вагон Pesa 71-414K цена для Киева получилась около 1,15 млн €.

http://autoconsulting.ua/article.php?sid=35703



Если трамвай для пересичного так дорожает ввалюте, что говорить за недвигу. Без трамвая-можно. А без жилья-никак.

не владею инфой полностью, но:



1) в харькове и запорожье похоже обычный шлак производства татра-юг (днепр) с у*** салонами и просто модными масками, они не низкопольные

2) разрекламированные львовские электроны безбожно пилят рельсы + львовяне не выдерживают сроки

