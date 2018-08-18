Бывал как то по работе в цеху Татра-Юг, Днепр, ангар на территории Южмаша.
Печальная картина.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:07
Вы ошибаетесь. Все дело в деталях.
Надо было прочитать ссылку которую я кинул.
Цена так и есть 1,21 млн евро , только +5% за растаможку +20% НДС вот и выходит так много + еще и какие-то приспособления
Живите своим умом!
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:15
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
давай дневник, опять двойка, сержик)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:18
kingkongovets
за что двойка? За то, что я в шоке от цены груды металлолома???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да вы похоже вообще от жизни в шоке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в тендере по ссылке указана цена с НДС. Не поставляют же их поляки до границы
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:25
Ваша ссылка
Живите своим умом!
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:26
Я вспомнил как я ездил в глубоком очень детстве на трамваях, сзади было такое колесо типа штурвального, и при подъезде к стрелкам на развилке, чтобы перевести на другой путь, кондуктор крутила это колесо. Сейчас конечно космос.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 19 лис, 2018 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А на каком именно основании вы называете новый трамвай с кондиционером, вайфаем и прочими свистоперделками грудой металлолома?
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Раз уж про трамваи....
Одесситка в знак протеста сушила белье в трамвае.
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