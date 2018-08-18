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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2760276127622763>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1193
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
254
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
187
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
221
Якість будівництва
16%
186
Всього голосів : 1193
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а трамваи в одессе - г***о


Бывал как то по работе в цеху Татра-Юг, Днепр, ангар на территории Южмаша.
Печальная картина.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:07

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Год назад 40 трамваев закупили по такой цене.

намёк понял: откат в 50% освоили не 2,5 года назад, а полтора


Вы ошибаетесь. Все дело в деталях.
Надо было прочитать ссылку которую я кинул.

Цена так и есть 1,21 млн евро , только +5% за растаможку +20% НДС вот и выходит так много + еще и какие-то приспособления

До кінця року поставлять 40 пасажирських самохідних трамвайних вагонів моделі Pesa Twist Fokstrot 71-414K по 1,21 млн євро, комплект запасних частин і пристосувань за 95 тис євро та комплект пристосувань для піднімання за 57 тис євро.

У 2016 році польський завод продав такі вагони Києву на 5% дешевше – по 1,15 млн євро.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

давай дневник, опять двойка, сержик)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:18

kingkongovets
за что двойка? За то, что я в шоке от цены груды металлолома???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:kingkongovets
за что двойка? За то, что я в шоке от цены груды металлолома???


да вы похоже вообще от жизни в шоке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Цена так и есть 1,21 млн евро , только +5% за растаможку +20% НДС

в тендере по ссылке указана цена с НДС. Не поставляют же их поляки до границы
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:25

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Цена так и есть 1,21 млн евро , только +5% за растаможку +20% НДС

в тендере по ссылке указана цена с НДС. Не поставляют же их поляки до границы


Ваша ссылка
и польская Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA - 11 500 000,00 € (По курсу НБУ 336 560 242,00 грн. без НДС).
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:26

  kingkongovets написав:а трамваи в одессе - г***о, вы просто внутри не были или вам сравнить не с чем


Я вспомнил как я ездил в глубоком очень детстве на трамваях, сзади было такое колесо типа штурвального, и при подъезде к стрелкам на развилке, чтобы перевести на другой путь, кондуктор крутила это колесо. Сейчас конечно космос.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 19 лис, 2018 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:За то, что я в шоке от цены груды металлолома???

А на каком именно основании вы называете новый трамвай с кондиционером, вайфаем и прочими свистоперделками грудой металлолома?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Раз уж про трамваи....

Одесситка в знак протеста сушила белье в трамвае.
https://korrespondent.net/city/odessa/4 ... -v-tramvae
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